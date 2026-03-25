CFC verteilt zur Flutlicht-Premiere vier Tor-Geschenke an den VfB Fortuna

Der CFC hat das Freundschaftsspiel gegen den VfB Fortuna Chemnitz am Mittwochabend vor 425 Zuschauern mit 5:4 (1:2) gewonnen.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Der Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC hat zum Vereinsjubiläum und zur Flutlicht-Premiere des VfB Fortuna Chemnitz einige Tor-Geschenke verteilt, das Freundschaftsspiel am Mittwochabend vor 425 Zuschauern aber mit 5:4 (1:2) gewonnen.

Der am Boden liegende CFC-Kicker Artur Mergel krümmt sich nach einem Foul vor Schmerzen. © Marcus Hengst CFC-Trainer Benjamin Duda verzichtete auf zahlreiche Spieler aus jener Elf, die drei Tage zuvor einen eindrucksvollen 4:1-Heimsieg gegen den FC Carl Zeiss Jena gefeiert hatte. Unter anderem war Top-Torjäger Dejan Bozic nicht mit ins Stadion an der Beyerstraße gereist. Auch die Torschützen zum 2:1 und 3:1 gegen Jena, Tom Baumgart und Geburtstagskind Tobias Stockinger - er wurde am Mittwoch 26 Jahre alt - verpassten das Spiel im strömenden Regen. Die Himmelblauen versiebten zahlreiche Torchancen. Das rächte sich. Alexander Suhr brachte den VfB in der 28. Minute in Führung. Sieben Minuten später war er erneut zur Stelle, überwand Torwart David Wusch und erhöhte auf 2:0. Chemnitzer FC Neun Ausfälle, Rückstand gegen Jena: CFC zeigt Moral und feiert klaren Sieg Julius Bochmann, der gegen Jena wegen einer Gelbsperre gefehlt hatte, stand nach einem Eckball des CFC goldrichtig und drückte den Ball aus fünf Metern über die Linie: 1:2 (38.).

Stadtderby war der Höhepunkt des 125-jährigen Vereinsjubiläums vom VfB Fortuna

Aaron Mensah, der gegen Jena erstmals in der Startelf stand, im Duell mit VfB-Spieler Benjamin Franke (Nr. 20). © Marcus Hengst Nach der Pause erhöhten die Gastgeber nach einem Wunsch-Patzer durch Robin Landgraf auf 3:1 (68.). Auf der Gegenseite traf Noah Tänzer aus der Distanz den Pfosten (72.). Seine U19-Teamkollegen Leon Gruschwitz und Gonzales Zamora hatten mehr Glück. Ihre Bälle landeten im Tor des VfB (77./80.). Danach überschlugen sich die Ereignisse. Bochmann (83.) und Zamora (84.) brachten den CFC mit ihren Treffern (endlich) auf die Siegerstraße. Landgraf schenkte Wunsch das vierte Tor ein (85.). Das Stadtderby war der Höhepunkt des 125-jährigen Vereinsjubiläums, das der VfB Fortuna in diesem Jahr feiert. Chemnitzer FC Niederlage für Ex-Präsidentin Polster! OLG erklärt Kündigung des CFC für rechtswirksam Zwischen beiden Vereinen herrscht eine enge Zusammenarbeit. Als im Januar die Plätze im Sportforum unbespielbar waren, half der VfB Fortuna aus und ließ das Duda-Team auf dem Kunstrasen an der Beyerstraße trainieren. VfB-Präsident Kay Morgenstern: "Wir leben seit Jahren eine enge Kooperation mit dem CFC. Für mich ist wichtig, dass wir in dieser Stadt Hand in Hand arbeiten und füreinander da sind - davon profitiert am Ende der Fußball in Chemnitz insgesamt. Umso schöner ist es, dass der CFC unsere Einladung zu diesem Testspiel sofort angenommen hat." Die neue Flutlicht-Anlage (Kosten 59.000 Euro), die mit LED- statt Halogen-Scheinwerfern ausgestattet und damit wesentlich sparsamer im Energieverbrauch ist, war in den vergangenen Wochen installiert worden.