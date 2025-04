CFC-Vorstand als Trainerkandidat durchgefallen: Welche Rolle spielt er beim Nachwuchs-Beben?

Chemnitz - Der FC Bayern München gastiert am Samstag im Chemnitzer FC Sportforum. Kein Testspiel, sondern der letzte Spieltag in der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga der 'U19'. Vorherige Gegner waren auch Schalke 04, Werder Bremen oder der 1. FC Köln, die Millionen in ihre Nachwuchsarbeit investieren. Beim Regionalligisten sind es an die 900.000 Euro. Mit solchen Teams misst sich die Elf von Coach Torsten Wappler (46).