Chemnitzer FC: Campulka-Quote ist kein Zufallsprodukt

"Wir hätten noch höher gewinnen können, sind mehrmals frei auf den gegnerischen Torhüter zugelaufen. Das war ein richtig guter Auftritt. Jetzt schauen wir mal, was am Wochenende geht."

"Es war schon etwas Druck drauf. Wir brauchten mal wieder einen souveränen Sieg", meinte Campulka nach dem Halberstadt-Dreier. Aus den beiden Spielen in Berlin (BFC, Viktoria) war nur ein Zähler herausgesprungen.

Doch immer öfter schaltet sich der gebürtige Erzgebirger ins Offensivspiel ein. Bei Standards kommt seine Kopfballstärke zum Tragen. Zudem gilt er als sicherer Elfmeterschütze. Dreimal verwandelte er vom Punkt bzw. per Nachschuss.

Campulkas Quote ist kein Zufallsprodukt! Der 23-Jährige überzeugt seit Wochen mit starken Auftritten. Als Innenverteidiger ist er in erster Linie für das Verhindern der Tore verantwortlich.

Mit dem Doppelpack gegen Halberstadt , der erste in seiner Profikarriere, hat Tim Campulka (23) sein Konto auf fünf Tore ausgebaut. Das ist der zweitbeste Wert im Team. Brügmann, der am Sonntag zum 3:0-Endstand traf, steht bei neun Treffern.

CFC-Spieler Tim Campulka (23) überzeugt seit Wochen mit starken Auftritten. © Picture Point/Gabor Krieg

Am Samstag treten Campulka & Co. beim Spitzenreiter Erfurt an. Furkan Kircicek (26) kehrt nach abgesessener Rotsperre zurück. Zwei andere fehlen Gelb- bzw. Rot-gesperrt: Robert Zickert (32) und Niclas Walther (20).

"Es kann nicht sein, dass wir immer wieder mit einem Mann weniger die Spiele beenden", ärgert sich Campulka: "Das ist nicht gut. Wir müssen jede Woche rotieren, können uns nicht einspielen. Nichtsdestotrotz werden wir in Erfurt mit einer starken Elf auflaufen. Wir fahren dorthin, um zu gewinnen."



Nach Erfurt wartet Cottbus, das aktuell zwei Zähler hinter dem CFC rangiert. Sind diese Duelle vorentscheidend in Sachen Meisterschaft?

Campulka: "Das sind zwei Topspiele, keine Frage. Ich gehe aber fest davon aus, dass es bis zum Ende der Saison ganz eng an der Tabellenspitze zugehen wird."