CFC-Trainer kritisiert Torwart Wunsch: "Da müssen die Gegner wegfliegen!"

CFC-Keeper David Wunsch (21) bekam sein Fett weg.

"Wir haben einen 1,93-Meter-Hünen im Tor. Da müssen die Gegner wegfliegen. Aber sowas von. Da müssen drei, vier Leute liegen. Das ist leider nicht passiert", schimpfte der Chefcoach.



Wunsch sah beim 1:1 und 1:2 - beide Gegentore fielen nach Eckbällen in den Fünfmeterraum - nicht gut aus. Bereits eine Woche zuvor bei der 0:2-Niederlage beim FC Viktoria Berlin hatte der 21-Jährige gepatzt.

Während die Gastgeber mit dem Sieg den Klassenerhalt feierten und sich zur Party nach Mallorca verabschiedeten, besteht bei den Himmelblauen in dieser Woche Klärungsbedarf.

Drei Niederlagen und sieben Gegentreffer in den letzten drei Partien - das ist nicht das, was Tiffert von seiner Mannschaft sehen will. Auch wenn es für den CFC aktuell nur noch um die goldene Ananas geht.