Chemnitzer FC: Das sind die neuen Trikots der Himmelblauen

Chemnitz - Der Chemnitzer FC hat am Dienstag seine neuen Trikots für die Saison 2023/2024 vorgestellt - und die erinnern an historische Duelle und traditionelle Trikots.

Beim Auswärtstrikot wird es dagegen königlich: In royalblau und natürlich auch mit dem CFC-Schriftzug auf der Brust.

"Einen besonderen Blickfang bildet die Brust der Trikots. Aufgrund des noch offenen Trikotsponsors ziert jetzt ein CFC-Schriftzug in klassischer FCK-Optik die Vorderseite des Shirts. Die Umsetzung wurde Dank der finanziellen Unterstützung der Gesellschafter Mandy Hildebrand-Reitz, Beate Porsche, Thomas Georgi, Jürgen Thomas und Uwe Hildebrand möglich gemacht", erklärt der Verein zum Design der neuen Shirts.

Zu Hause zeigen sich die Chemnitzer gestreift: Das Heimtrikot ist Himmelblau und mit weißen Streifen. Es erinnert unter anderem an die historischen DFB-Pokal -Duelle gegen den FSV Mainz 05 im Jahr 2014 und den Verlängerungs-Krimi gegen den 1. FC Union Berlin 2022.

"Das klassisch gehaltene Trikot mit weißem Vereinsemblem und weißem CFC-Schriftzug bildet eine edle Ergänzung zum Heimtrikot. Als Ausweichtrikot setzt der Chemnitzer FC erneut auf eine neongrüne Version. Diese erleichtert die klare Unterscheidung bei Auswärtsspielen gegen Gegner mit ähnlichen Vereinsfarben", so der Verein.

Wenn man nach den Kommentaren bei Facebook geht, sind die Fans von den Shirts begeistert. "Sehr schön" und "Sehr schick" sind da zu lesen, außerdem gibt es viele erhobene Daumen.

Wer gern selbst so ein Trikot haben möchte, hat ab Donnerstag die Gelegenheit dazu. Ab 12 Uhr sind die neuen Shirts im CFC-Onlineshop erhältlich. Auch der Fanshop im Stadion An der Gellertstraße bietet die verschiedenen Trikot-Varianten an.