CFC-Boss Löwe vor Pokalduell gegen Aue: "Gänsehaut-Momente, die du nie vergisst!"

Chemnitz - Am 22. März 2023 standen sich der CFC und Erzgebirge Aue das letzte Mal gegenüber. Das Pokalduell endete mit einem 3:0-Sieg für den Außenseiter in Himmelblau. Der damalige Linksverteidiger Chris Löwe (35) bereitete das zweite und dritte Tor vor. Dieses Mal sitzt er auf der Tribüne. TAG24 sprach mit dem CFC-Sportdirektor.

Diesmal nur als Zuschauer dabei: CFC-Sportdirektor Chris Löwe (35). © Picture Point/Gabor Krieg

TAG24: Vor zwei Jahren standen Sie gegen Lila-Weiß auf dem Platz. Welche Erinnerungen haben Sie an diesen Flutlicht-Abend?

Löwe: "Das 3:0 wird für immer in meinem Kopf bleiben. Das war ein ganz besonderer Abend. Wir hatten viermal in Folge verloren und brachten vor fast ausverkauftem Haus so eine starke Leistung auf den Platz. Die schnelle Führung hat uns brutal in die Karten gespielt. Nach einer Viertelstunde stand es 2:0. Das ist Pokal. Das sind Gänsehaut-Momente, die du auch nach deiner Karriere nie vergisst."

TAG24: Wie wichtig sind die Fans?

Löwe: "Sie können und werden ein riesengroßer Faktor sein. Viele Spieler von uns erleben diese stimmungsvolle Kulisse das erste Mal. Das wird nochmal anders als im Oktober beim Pokalduell mit Dynamo Dresden. Am Samstag ist viel mehr Brisanz drin, die Stimmung wird aufgeladener sein."