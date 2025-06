Knappes Budget beim CFC, aber Löwe hat schon die nächsten Neuen an der Angel

CFC-Sportdirektor Chris Löwe (36) bastelt weiter fleißig am Kader der Himmelblauen, um für die neue Saison eine möglichst schlagkräftige Truppe ins Rennen zu schicken. © Picture Point / Gabor Krieg

Die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (37) wird auf zahlreichen Positionen neu besetzt. Zehn Spieler haben den Verein verlassen. Aktuell sind fünf Neuzugänge bekannt. Weitere sollen bis zum Auftakt am Mittwoch (14 Uhr) folgen, verrät Sportdirektor Chris Löwe (36) gegenüber TAG24.

"Eine Zusage für den Offensivbereich liegt uns bereits vor. Der Vertrag ist noch nicht unterschrieben. Deshalb gehen wir mit dem Namen auch noch nicht in die Öffentlichkeit", erklärt der 36-Jährige.

Für eine weitere Neuverpflichtung, das wäre Nummer sieben, gilt es noch Formalitäten zu klären. Im besten Fall gelingt das bis Mittwoch, sodass auch dieser Spieler bei der ersten Einheit dabei sein kann.

Löwe kündigt zudem für die ersten Trainingstage einen Probespieler an. "Er war schon mal da. Nur für einen Tag. Jetzt wollen wir ihn uns länger anschauen", so der Sportdirektor, der auch diesen Namen noch nicht verraten will.