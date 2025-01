Der nächste Spieler löst seinen Vertrag auf: CFC schafft Platz im Kader!

"Jannick ist aufgrund seiner geringen Spielanteile mit dem Wunsch auf uns zugekommen, den Verein zu verlassen, um in Zukunft mehr Spielpraxis zu erhalten. Nach einem Austausch zwischen Cheftrainer, Geschäftsführer und mir sind wir schnell zu dem Entschluss gekommen, dass wir Jannick keine Steine in den Weg legen möchten", erklärte CFC-Sportdirektor Chris Löwe (35).

CFC-Sportdirektor Chris Löwe (35) wünscht Wolter alles Gute. © Picture Point/Gabor Krieg

Wolter wechselte 2020 vom VfL Wolfsburg nach Chemnitz. Über die U17- und U19-Junioren etablierte er sich im Profikader des Regionalligisten.

In der laufenden Saison kam der gebürtige Brandenburger auf neun Punktspiel-Einsätze. Zweimal stand er in der Startelf. Beim Überraschungssieg des CFC in Leipzig - es war am 15. Spieltag die erste Saisonniederlage für den 1. FC Lok - traf er in der 7. Minute der Nachspielzeit zum umjubelten 2:0-Endstand.

"Ich bin mit 15 Jahren zum CFC gewechselt und habe im Verein und in der Stadt ganz wichtige Jahre meines jungen Lebens verbracht. Die Zeit und die Menschen hier haben mich geprägt. Ich werde die viereinhalb Jahre für immer in meinem Herzen bewahren, weil es einfach eine sehr, sehr schöne Zeit war, die nun zu Ende geht", sagte Wolter.

Der Mittelfeldspieler dankte den Verantwortlichen des Vereins, "dass sie meinem Anliegen entsprochen haben. Ich möchte in Zukunft einfach mehr Zeit auf dem Platz stehen und hoffe, dass ich davon in meiner Entwicklung als Fußballer profitieren werde."

Von 2023 bis 2024 absolvierte der 20-Jährige als Profi im CFC-Trikot insgesamt 31 Partien. Er schoss vier Tore und bereitete drei Treffer vor.