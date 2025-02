Die stärkste Abwehr empfängt den besten Sturm der Liga: CFC-Bozic auch gegen Jena von der Bank!

"Es gab drei, vier Szenen, die wir in Berlin fantastisch gelöst haben. Das ist ein Teamgeist, der mich stolz macht. Und das zeigt die Qualität, die in der gesamten Truppe steckt", betont der Fußball-Lehrer.

Insgesamt elf Mal stand bei den Chemnitzern in dieser Saison hinten die Null. "Wir verteidigen im Verbund. Das ist ein Credo, das wir uns erarbeitet haben. Das hängt groß in der Kabine", verriet Trainer Benjamin Duda (36).

Dejan Bozic (32) konnte acht Monate lang nicht trainieren und darf deshalb erst später aufs Spielfeld. © Picture Point/Gabor Krieg

Seit dem 0:1 gegen Plauen am 19. Oktober ist der CFC ungeschlagen, erkämpfte seitdem fünf Siege und zwei Unentschieden. Inzwischen verteidigt die Mannschaft nicht nur stark, sie trifft auch. Elf Tore standen nach 17 Spielen in der Statistik. In den ersten beiden Partien im neuen Jahr knipste die Duda-Elf viermal.

Mit dieser Quote ist ein Name eng verbunden: Dejan Bozic (32). Beim 2:2 in Zwickau versenkte der Mittelstürmer eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung einen Handelfmeter. In Berlin stand er acht Minuten auf dem Rasen und drückte den Ball zum 1:0 über die Linie.

"Ich hoffe natürlich, dass das so weitergeht", meinte Duda mit einem Schmunzeln im Gesicht. Dass er Bozic am Samstag erstmals von Beginn an spielen lässt, ist eher unwahrscheinlich.

"Er war über acht Monate lang raus, konnte nicht trainieren. Wir beide stehen im engen Austausch. Wichtig ist, dass wir auf Strecke das Maximum von Dejan haben."