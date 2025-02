FSV Zwickau gegen CFC: 4 Tore, 3 Platzverweise, 2 Elfer, Irres Derby ohne Sieger

Zwickau - Der FSV Zwickau und der Chemnitzer FC liefern sich am Sonntag vor 9094 Zuschauern ein absolut irres Bezirksderby mit vier Toren, drei Platzverweisen und zwei Strafstößen. Unterm Strich teilen sich beide beim 2:2 (0:0) verdient die Punkte.

In einem bis dahin fairen Derby grätschte Chemnitz' Niclas Erlbeck (38.) den Zwickauer Jonas Dittrich an der Außenlinie auf Höhe der Gästebank von der Seite um und sah nach etwas Bedenkzeit von Referee Christopher Gaunitz zu Recht glatt Rot.

Flanke von Theo Martens von links mit dem rechten Fuß nach innen zu Veron Dobruna (15.), dessen Verlängerung für Daniel Adamczyk tückisch aufs lange Eck kam, doch der CFC-Keeper kratzte die Kugel noch gerade so heraus.

Und dann ging's rein in eine umkämpfte Begegnung, in der der Club etwas das spielerische Übergewicht hatte und robuster in die Zweikämpfe ging, die Schwäne dagegen in puncto Torchancen klar vorne lagen.

Das Derby hatte zu Beginn zwei nette Randgeschichten parat. Zum einen war FSV-Co-Trainer Daniel Rupf in der Nacht zuvor Papa geworden und zum anderen warteten die Gastgeber mit einem allseits bekannten Spieltags-Präsentator auf: Polster Catering. Jenes Unternehmen, das die Cateringversorgung in der GGZ-Arena betreibt und selbiges beim CFC tat, ehe der Verein den Vertrag kündigte, weshalb sich CFC und Caterer im anhaltenden Rechtsstreit befinden.

CFC-Kicker Artur Mergel (l.) und Mike Könnecke im Zweikampf. © Picture Point/Gabor Krieg

Der CFC damit auf verlorenem Posten? Nicht mit Adamczyk! Der Keeper machte gegen Lukas Eixler (48.) die nächste Großchance zunichte. Auch das ein Grund, wieso die Himmelblauen auswärts unter Benjamin Duda noch ungeschlagen sind.

Und die wollten jetzt mehr. Freistoß Leon Damer und keiner sprang höher als Felix Müller (55.) - 0:1.

Zwickau geschockt? Von wegen, denn die Antwort folgte nur acht Minuten später. Und was für eine! Könnecke mit dem Ball auf Dobruna, der die Kugel mit der Brust annahm und volley verwandelte - 1:1.

Danach waren die Hausherren am Drücker und suchten die Lücke. In eine solche wurde Jahn Herrmann (79.) geschickt. Der kam dabei ohne Kontakt zu Fall, reklamierte zwar nicht großartig, nach Schwalbe roch es dennoch. So wertete es Gaunitz auch und zeigte dem bereits Verwarnten Gelb-Rot. Damit beide zu zehnt und die Karten wurden nochmals neu gemischt.

Es war alles bereitet für eine heiße Schlussphase, die das Derby auch bekam. Fobassam (85.) mit ungeschicktem Armeinsatz und saudummem Handelfer, den Dejan Bozic versenkte - 1:2. Jongmin Seo, bereits verwarnt, provozierte die Fans. Auch er war bereits verwarnt und holte sich die völlig überflüssige Ampelkarte ab.

Zwickau wieder in Überzahl und mit dem Lucky Punch durch Max Somnitz (90.), der nach Foul am Fünfer ebenfalls vom Punkt traf - 2:2! Wahnsinn. Was für ein Wechselbad der Gefühle für beide Fanlager!