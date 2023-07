Drei Investoren ziehen sich vom CFC zurück: Kommt jetzt der Neuanfang?

Coach Tiffert (41) schafft es immer wieder, die Fans emotional bei sich zu Hause abzuholen und erfährt dafür große Wertschätzung. © Picture Point / Gabor Krieg

"Wenn wir uns unseren Leuten in der Region präsentieren, will ich, dass wir volksnah sind. Eine Mannschaft zum Anfassen, die auch guten Fußball anbietet", umriss CFC-Coach Christian Tiffert (41) nach dem 14:1 in Wüstenbrand, was die Fans erwarten dürfen, wenn der Club kommt. Er holt die Leute emotional bei sich zu Hause ab, animiert sie, vom ersten Spieltag am 29. Juli gegen Jena an zur Gellertstraße zu pilgern.



In Wüstenbrand war es wieder so ein gefühltes Heimspiel. Bier, Bratwurst, Selfies mit den Spielern und Coach Tiffert. Für viele Fans das willkommene Kontrastprogramm zu den Querelen rund um die Fußball GmbH, in der selbst nach den Rücktritten von Präsidentin Romy Polster und Sportchef Marc Arnold (52) keine Ruhe einkehrt.

Mit Niles-Simmons-Hegenscheidt, der Nexus Beteiligungs GmbH und der Müller Gusstechnik ziehen sich drei Investoren zurück und veräußern ihre Anteile. NSH (ein Prozent Anteile), langjähriger Geldgeber und zwei Jahre als Trikotsponsor tätig, war durch Grit Hoffmann im Aufsichtsrat vertreten. Hoffmann legte ihre Prokura im Zuge des Vorstandsbebens Anfang Juni nieder.

Hinter Nexus steht das Investment von Udo Pfeiffer (drei Prozent), hinter Müller Gusstechnik, Aufsichtsratschef Knut Müller (ein Prozent). Alle drei werden dem Lager der mittlerweile zurückgetretenen Präsidentin Romy Polster zugerechnet, während das Gros der übrigen Gesellschafter um Aufklärung der Vorwürfe gegen Polster und Arnold bemüht waren.