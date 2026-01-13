Drei Tore reichen CFC im ersten Türkei-Test nicht zum Sieg!
Chemnitz/Belek - Munteres Scheibenschießen beim ersten Türkei-Test des Chemnitzer FC! Gegen den West-Regionalliga-Spitzenreiter Fortuna Köln sprang am Dienstagabend (Ortszeit) ein 3:3 (2:1) heraus. Den Ausgleich kassierte die Elf von Trainer Benjamin Duda (37) erst in den Schlussminuten.
Die Himmelblauen, die seit Montag im Süden trainieren, erwischten den perfekten Start. Domenico Alberico (26) setzte sich auf der linken Seite durch, brachte die Kugel flach ins Zentrum.
Dort stand Johannes Pistol (24) und nagelte den Ball unter den Querbalken. Da waren noch keine fünf Minuten rum.
Pistol war auch am zweiten Treffer beteiligt. Dessen Volleyschuss drückte Jonas Marx (21) in Mittelstürmer-Manier über die Linie: 2:0 für Chemnitz nach einer reichlichen Viertelstunde.
Die Kölner brauchten etwas, um in diesem Spiel anzukommen. Nach 30 Minuten verkürzte der Bundesliga-erfahrene Torjäger Hamadi Al Ghaddioui (35) - ein Treffer aus dem Nichts!
Kurz vor dem Seitenwechsel konnte sich CFC-Schlussmann Daniel Adamczyk (23) - gebürtiger Kölner - auszeichnen. Den starken Fernschuss von Kian Hekmat (19) parierte er mit einer Hand.
Acht Neue nach Pause
Zur Pause wechselte Trainer Benjamin Duda durch. Unter den acht Neuen waren mit Cedric Wimmer (18), Noah Tänzer (18) und Leon Gruschwitz (18) drei Talente aus dem eigenen Nachwuchs.
Tom Baumgart (28) scheiterte in der 55. Minute an Fortuna-Schlussmann Lennart Winkler (22). Der musste drei Minuten hinter sich greifen. Nach dem abgewehrten Schuss von Dejan Bozic (32) stand Tobias Stockinger (25) an der richtigen Stelle und sorgte für das 3:1. Al Ghaddioui zeigte im Gegenzug seine Klasse. Der 35 Jahre alte Deutsch-Marokkaner traf wunderschön und stellte den erneuten Anschluss her.
Jetzt erhöhte der West-Regionalliga-Spitzenreiter den Druck, wollte den Ausgleich. Tänzer verpasste in der Schlussphase das vorentscheidende 4:2. Der Lupfer des 18-Jährigen verfehlte knapp das Kölner Tor (84.).
Das sollte sich rächen. Der Ex-Chemnitzer Rafael Garcia (32) leitete mit seinem Freistoß den späten Ausgleich ein. Innenverteidiger David Kamm Al-Azzawe (33), in der Regionalliga Nordost unter anderem für Meuselwitz und BFC Dynamo aktiv, köpfte in der 85. Minute zum 3:3-Endstand ein.
Ab Mittwoch wird beim CFC weiter fleißig trainiert. Am Wochenende stehen gegen den Wuppertaler SV (Samstag) und den slowakischen Erstligisten Železiarne Podbrezová weitere Testspiele auf dem Programm.
Titelfoto: Marcus Hengst