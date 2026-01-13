Drei Tore reichen CFC im ersten Türkei-Test nicht zum Sieg!

Chemnitz/Belek - Munteres Scheibenschießen beim ersten Türkei-Test des Chemnitzer FC ! Gegen den West-Regionalliga-Spitzenreiter Fortuna Köln sprang am Dienstagabend (Ortszeit) ein 3:3 (2:1) heraus. Den Ausgleich kassierte die Elf von Trainer Benjamin Duda (37) erst in den Schlussminuten.

Gleich drei Tore konnten die Chemnitzer am Dienstag im ersten Testspiel in der Türkei bejubeln. © Marcus Hengst

Die Himmelblauen, die seit Montag im Süden trainieren, erwischten den perfekten Start. Domenico Alberico (26) setzte sich auf der linken Seite durch, brachte die Kugel flach ins Zentrum.

Dort stand Johannes Pistol (24) und nagelte den Ball unter den Querbalken. Da waren noch keine fünf Minuten rum.

Pistol war auch am zweiten Treffer beteiligt. Dessen Volleyschuss drückte Jonas Marx (21) in Mittelstürmer-Manier über die Linie: 2:0 für Chemnitz nach einer reichlichen Viertelstunde.

Die Kölner brauchten etwas, um in diesem Spiel anzukommen. Nach 30 Minuten verkürzte der Bundesliga-erfahrene Torjäger Hamadi Al Ghaddioui (35) - ein Treffer aus dem Nichts!

Kurz vor dem Seitenwechsel konnte sich CFC-Schlussmann Daniel Adamczyk (23) - gebürtiger Kölner - auszeichnen. Den starken Fernschuss von Kian Hekmat (19) parierte er mit einer Hand.