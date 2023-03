Droht dem Chemnitzer FC ein frühes Aus im Titelrennen?

CFC-Trainer Christian Tiffert (41) dürfte sich ärgern, dass es gegen die Großen nicht läuft. © picture point/Sven Sonntag

Die VSG Altglienicke ist mit fünf Siegen in Folge die Mannschaft der Stunde. In der Tabelle an Chemnitz vorbeigezogen ist auch der FC Carl Zeiss Jena, der vier Dreier am Stück einfahren konnte.

Tabellenführer Rot-Weiß Erfurt behauptete sich gegen den CFC knapp mit 1:0 - Sieg Nummer vier für die Thüringer in den vergangenen fünf Partien. Der FC Energie Cottbus, am Freitagabend in Chemnitz zu Gast, hat sich ebenfalls gefangen und holte zehn Punkte aus vier Spielen.

Die Ausbeute der Himmelblauen liest sich dagegen bescheiden. Vier Zähler erkämpfte die Mannschaft von Trainer Christian Tiffert (41) in den letzten vier Duellen. Zu wenig, um ganz oben dranzubleiben.

"Wir sind mit dem Tabellenführer auf Augenhöhe", verweist der CFC-Coach auf das Traditionsduell. Das war in Erfurt durchaus erkennbar. Doch am Ende zählt das Ergebnis. Und da ging die Tiffert-Elf leer aus.