Droht der halben CFC-Mannschaft das Aus? Zehn Spieler und keine Torhüter ab Juli unter Vertrag

Die Himmelblauen feierten den Derbysieg gegen Zwickau. Aber wer über die Saison hinaus davon übrig bleibt, ist bisher unklar. © Picture Point/Gabor Krieg

Der Platz im gesicherten Mittelfeld bietet den Himmelblauen einen großen Vorteil: Planungssicherheit. Dennoch passiert aktuell in Sachen Spieler-Verträge wenig.

Die letzte Verlängerung datiert vom 22. März. An diesem Tag unterschrieb mit Manuel Reutter (22) der sechste Leistungsträger für 2024/25.



Zuvor hatte CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand neue Arbeitspapiere an Robert Zickert (34), Tobias Müller (30), Nils Lihsek (24), Roman Eppendorfer (21) und Niclas Erlbeck (31) verteilt. Ebenso an Bord bleiben Cheftrainer Tiffert und "Co" Niclas Hoheneder (37).

Tiffert sprach vor wenigen Wochen von einem mittleren Umbruch, den es nach Saisonende geben wird. Aktuell steht mehr als die halbe Mannschaft noch ohne Verträge da!