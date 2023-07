"Eine aufregende Woche!" CFC-Youngster Akindele fühlt sich wohl

Chemnitz - Der Chemnitzer FC befindet sich durch den Abgang von Felix Brügmann (30) zu Nord-Regionalligist Weiche Flensburg auf Torjäger-Suche. Christian Tiffert (41) braucht einen Mann, der (mindestens) in dieser Liga schon eine Quote nachgewiesen hat. Neben diesem derzeitigen Mr. X sollen künftig Davis Smith (25) - die Verpflichtung hakt an Formalitäten - und Eigengewächs Kingsley Akindele (18) ihre Buden machen.