Erfolgloser Gütetermin: Ex-Boss Marc Arnold klagt gegen CFC!

Neuer CFC-Geschäftsführer: Uwe Hildebrand. © PICTURE POINT / R. Petzsche

Bei einem Gütetermin vor dem Chemnitzer Arbeitsgericht suchten beide Seiten in dieser Woche nach einer einvernehmlichen Lösung. "Die wurde nicht erzielt", erklärte der neue CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand am Freitag gegenüber TAG24.

Damit kommt es voraussichtlich Mitte Dezember zur Gerichtsverhandlung, bei der es um die Wirksamkeit der Kündigung geht.

Die Himmelblauen hatten im Frühjahr dieses Jahres den Vertrag mit dem ehemaligen Bundesligaprofi um weitere zwei Jahre verlängert. Nach den öffentlich gewordenen Vorwürfen der Misswirtschaft traten Arnold und der gesamte Vorstand um Vereinschefin Romy Polster zurück. Den Geschäftsführerposten behielt er, ihm wurde später durch die CFC Fußball GmbH die fristlose Kündigung ausgesprochen.

Arnold war am 1. März 2021 als Geschäftsführer Sport zum CFC gekommen. Der einzige Transfer, der in seiner Amtszeit wirklich einschlug, hieß Felix Brügmann (30). Trainer Daniel Berlinski (37) wurde im Frühjahr 2022 von Arnold entlassen, obwohl er mit seinem Team 16 Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage geblieben war.