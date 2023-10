Erstes Westsachsenderby für CFC-Keeper Wunsch: "Ein Highlight"

CFC-Keeper David Wunsch (20) wird am Sonntag sein erstes Derby in Zwickau bestreiten. © picture point/Sven Sonntag

TAG24: Zwei Siege zu null, nun der Dämpfer gegen den BFC. Wie weit ist der Club?



Wunsch: "Ich sehe uns auf einem guten Weg. Für unser Training ist es extrem wichtig, Spieler wie Robert Zickert, Robert Berger oder Jan Koch wieder mit auf dem Rasen zu haben. Sie strahlen viel Erfahrung und enormes Vertrauen aus."



TAG24: Welchen Einfluss hatten die zahlreichen Ausfälle im Abwehrverbund auf Ihr Torwartspiel?

Wunsch: "Natürlich macht das einen Unterschied, schließlich sind das alles spielerisch als auch persönlich unterschiedliche Charaktere. Als Torhüter hat man aber immer das Vertrauen in den Vordermann, dass er seine Aufgabe erledigen wird. Vor oder während des Spiels mache ich mir deshalb keinen Kopf."



TAG24: Hand aufs Herz, hätten Sie Ihre erste Saison als Stammtorhüter im Herrenbereich so turbulent erwartet?

Wunsch: "Wir wussten, was auf uns zukommt, dass es keine einfache Saison wird. Man sieht, dass ich auch noch viele Fehler mache, an denen ich arbeiten muss. Fehler gehören zum Lernprozess dazu. Das wissen meine Trainer auch. Man wünscht sich immer weniger Turbulenzen, aber die Situation nehmen wir so an, wie sie ist."