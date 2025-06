Sie sind die Verlierer der Saison beim Chemnitzer FC

Chemnitz - 50 Punkte, Platz sieben: Nach schwierigem Saisonstart stabilisierte sich der CFC und erreichte am Ende das Saisonziel. TAG24 nennt drei Verlierer der abgelaufenen Spielzeit.

Ephraim Eshele (23) am Boden - es lief für den Stürmer in Chemnitz nicht wie erhofft. © Picture Point/Gabor Krieg

Ephraim Eshele (23)

In der Hinrunde bekam der Mittelstürmer regelmäßige Einsatzzeiten. Spätestens mit der Rückkehr von Dejan Bozic (32) im Januar war klar: Für Eshele brechen schwierige Zeiten an. So kam es auch.

Bozic verdrängte den über zwei Meter großen Angreifer aus der Startformation. Eshele ergab sich seinem Schicksal. Ab dem 21. Spieltag stand er nur noch viermal auf dem Platz.

In den letzten Wochen griff Trainer Benjamin Duda nicht mehr auf ihn zurück. Nach 20 Einsätzen (zwei Tore) muss Eshele den CFC wieder verlassen.

Luis Fischer (21)

Abschied nach zwölf Monaten - das trifft auch auf Fischer zu. Der 21-Jährige kam mit der Empfehlung von neun Toren in 56 Spielen aus Meuselwitz zum CFC. Er zeigte hin und wieder gute Ansätze, die Konstanz fehlte beim Neuzugang.

Dabei begann sein Jahr in Chemnitz verheißungsvoll. Ex-Trainer Christian Tiffert beorderte den Außenstürmer mehrmals in die Startelf. Unter Duda schaffte Fischer das nur noch dreimal. Nach 22 Spielen (ein Tor) kehrt Fischer nach Meuselwitz zurück.