Fast 400 Minuten ohne Gegentor! Was macht die CFC-Abwehr so stark?

Chemnitz - Himmelblaues Abwehr-Bollwerk! In der Regionalliga ist der Chemnitzer FC seit 399 Spielminuten ohne Gegentreffer. Inklusive Landespokal-Achtelfinale sind es sogar fünf Pflichtspiele, in denen Stamm-Torhüter Daniel Adamczyk (22) und Keeper David Wunsch (21, er durfte im Pokal ran) nicht hinter sich greifen mussten.

CFC-Keeper Daniel Adamczyk kann sich auf seine Abwehr verlassen: Seit 399 Spielminuten sind die Himmelblauen ohne Gegentor. © Picture Point/Gabor Krieg

Was macht die Himmelblauen, die bereits unter Trainer Christian Tiffert (42) eine stabile Defensive hatten (sechs Gegentore in sechs Spielen), seit Wochen so stark?

"Der Schlüssel ist, dass wir als Mannschaft sehr gut verteidigen. Klar, wenn man wenige Gegentore kassiert, stehen Torhüter und Verteidiger immer besonders im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Ich möchte aber auch ausdrücklich unsere Stürmer, Mittelfeldspieler und alle Jungs hervorheben, die von der Bank kommen", betont Innenverteidiger Felix Müller (27).

Er und Robert Zickert (34) hatten unter Tiffert zwischenzeitlich ihren Stammplatz in der Abwehrzentrale eingebüßt. Unter Trainer Benjamin Duda (36), der konsequent auf eine Viererabwehrkette setzt, halten beide erfahrenen Innenverteidiger den Laden dicht.

Das letzte Gegentor und die zugleich letzte Niederlage kassierte der CFC am 12. Spieltag beim 0:1 gegen den VFC Plauen. Zickert musste in dieser Partie am 19. Oktober Gelb-Rot-gesperrt pausieren.