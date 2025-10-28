Felix Müller schmort auf der Bank! So begründet der CFC-Trainer den Wechsel

Chemnitz - Nach vier Partien ohne Sieg standen der Chemnitzer FC am Samstag gegen Schlusslicht Hertha Zehlendorf mächtig unter Druck.

Nach vier Spielen ohne Sieg und acht Gegentoren schraubte CFC-Trainer Benjamin Duda (37) an seiner Startelf. © Picture Point/Gabor Krieg

Trainer Benjamin Duda (37) setzte vor dem Anpfiff ein klares Zeichen und verbannte Stamm-Innenverteidiger Felix Müller (der 28-Jährige hatte in dieser Saison noch keine einzige Spielminute verpasst) auf die Bank.

Nicht aus Verletzungsgründen, wie der Fußball-Lehrer nach dem hart erarbeiteten 2:1-Heimsieg gegen die Berliner auf TAG24-Nachfrage verriet. "Wenn du vier Spiele nicht gewinnst und acht Gegentore kassierst, dann überlegst du als Trainer, etwas zu verändern, die Formation umzustellen. Das war mein Bauchgefühl und das einzige Argument dafür, andere Jungs spielen zu lassen", betonte Duda.

Für Felix Müller verteidigte Anton Rücker in der Abwehrzentrale. Der 24-Jährige verrichtete seinen Job gewohnt zuverlässig und unaufgeregt. In der Schlussphase blieb der Defensiv-Allrounder nach einem Zweikampf am Boden liegen und wurde nach kurzer Behandlungspause in der 87. Minute durch Felix Müller ersetzt.

Duda: "Anton bekam einen Schlag auf die Hüfte. Ich vermute, dass das eine klassische Prellung ist. Nach dem ersten Austausch mit ihm gehe ich nicht davon aus, dass die Verletzung schwerwiegend ist und Anton länger ausfallen wird. Wir werden das aber noch medizinisch abklären lassen."