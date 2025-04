Frischer Wind für die Offensive: CFC holt Ex-Drittliga-Stürmer vom BFC Dynamo!

"Die persönlichen Gespräche mit Sportdirektor Chris Löwe und Cheftrainer Benjamin Duda waren von Anfang an offen und vertrauensvoll. Ihr Plan für die kommenden Jahre hat mich überzeugt. Ich konnte mich sofort mit den Zielen des Vereins identifizieren", erklärte Stockinger.

"Mit Tobias gewinnen wir einen technisch starken und flexibel einsetzbaren Offensivspieler, der uns im letzten Drittel neue Optionen geben wird. Er hat in der dritten Liga bereits wertvolle Erfahrung gesammelt und beim BFC gezeigt, dass er ein Unterschiedsspieler sein kann", erklärte CFC-Sportdirektor Chris Löwe (35).

Tobias Stockinger (25) ist der erste Sommerneuzugang beim CFC. Er wechselt vom Regionalliga-Konkurrenten BFC Dynamo. © Chemnitzer FC

Beeindruckt zeigte er sich vom Stadion an der Gellertstraße. "Die Unterstützung der Fans sind für einen Regionalligisten einfach beeindruckend. Davon konnte ich mich bei den letzten Spielen selbst überzeugen. Auch wenn bis dahin noch etwas Zeit vergeht und ich mich jetzt erst einmal auf den weiteren Saisonverlauf in Berlin konzentriere, freue ich mich schon riesig auf meinen ersten Einsatz im CFC-Trikot", betonte Stockinger nach seiner Vertragsunterschrift.

Stockinger wurde in Passau geboren. In seiner Jugend spielte er unter anderem für Wacker Burghausen, 1860 München und die SpVgg Unterhaching. Seine ersten Schritte im Herrenbereich machte er beim SV Schalding-Heining in der Regionalliga Bayern.

Zur Saison 2021/22 wechselte er zur SpVgg Bayreuth, mit der ihm auf Anhieb der Aufstieg in die 3. Liga gelang. 2023 zog es ihn zum BFC in die Regionalliga Nordost. In 55 Spielen erzielte der Stürmer 15 Tore.

"Ich bin überzeugt, dass seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. In den Gesprächen war schnell klar, dass wir denselben Weg der kontinuierlichen Weiterentwicklung gehen wollen. Umso mehr freuen wir uns, dass er unser erster Neuzugang für die kommende Saison ist", erklärte Löwe.