FSV-Oldie Zimmermann und CFC-Youngster Wunsch genießen Budenzauber: "Richtig geiles Turnier!"

Zwickau - Viele Oldies scheuten den Ausflug auf den Kunstrasen und verfolgten das stimmungsvolle ZEV-Hallenmasters in Zwickau von der Bande aus.

"Ich hatte Gerd Schädlich (†69) leider nie als Trainer. Ich kenne ihn nur als Mensch. Er war ein Supertyp", meinte Zimmermann. Er genoss die tolle Atmosphäre in der Halle in vollen Zügen: "Ein richtig geiles Turnier und immer wieder ein Highlight. Drei Jahre lang fiel das Masters wegen Corona ins Wasser. Diese Stimmung, die Nähe zu den Fans - das habe ich sehr vermisst."

Nicht so Marc-Philipp Zimmermann (33). Der 33-Jährige lief auch beim Budenzauber richtig heiß. Der FSV-Torjäger netzte sechsmal ein - so oft wie kein anderer.

David Wunsch (20, l.) kassiert hier einen Gegentreffer von Auerbachs Aleksandrs Guzlajevs im Neunmeterschießen. Der CFC flog im Halbfinale raus, wurde am Ende Dritter. © Frank Kruczynski

Für CFC-Torhüter David Wunsch (20) blieb dieses Mal nur der Sieg im kleinen Finale (5:2 gegen Plauen). Vor vier Jahren war der Keeper ebenfalls dabei. Wunsch stand als 16-Jähriger zwischen den Pfosten und flog anschließend mit dem damaligen Drittligisten ins Wintertrainingslager nach Belek/Türkei.

"Es hat erneut viel Spaß gemacht. Das war die Hauptsache", meinte der Schlussmann, der sich mit Clemens Boldt (17) die Torhüterrolle teilte: "Es ist immer wieder cool, bei solchen Turnieren dabei zu sein. Das erlebt nicht jeder Fußballer."

Die Himmelblauen fliegen am morgigen Mittwoch in die Türkei, bereiten sich in Belek auf der Anlage des Hotels Spice & Spa auf die Rückrunde vor.

Zimmermann & Co. stehen auch in den kommenden Tagen in Zwickau auf dem Trainingsplatz.

"Wir sind mit dem Turniersieg super ins neue Jahr gestartet. Das ist ein positives Zeichen für die gesamte Mannschaft", betonte der Angreifer, der in 14 Spielen zehnmal geknipst hat: "Jetzt heißt das Ziel Sachsenpokal und Klassenerhalt."