Grünes Licht für CFC-Spieler Löwe und Müller: Beide sind gegen Cottbus dabei

"Das haben wir in der Vergangenheit schon besser gelöst. Uns fehlt momentan eine gewisse Leichtigkeit", betont Tiffert.

Mit Löwe und Müller in der Startelf will der CFC am heutigen Freitagabend an das Heimspiel gegen Halberstadt anknüpfen. Da feierte die Tiffert-Elf einen 3:0-Sieg . Der hätte noch höher ausfallen können, doch die Effizienz fehlte.

Der Muskel im Oberschenkel zwickte nach einem Zweikampf in der umkämpften Schlussphase auch bei Löwe. Der Außenverteidiger spielte durch und trat zu Wochenbeginn etwas kürzer.

Müller musste beim 0:1 in Erfurt in der zweiten Halbzeit raus. "Er hatte das Gefühl, dass gleich etwas reißt", verriet Trainer Christian Tiffert (41): "Deshalb haben wir vorsichtshalber gewechselt."

CFC-Coach Christian Tiffert (41) weiß, dass es gegen Cottbus nicht einfach wird. © picture point/Sven Sonntag

In drei der letzten vier Partien blieb sein Team ohne Torerfolg, was nicht zuletzt an den immer wieder kehrenden Umstellungen lag.

"Mit der Rot-Flut haben wir uns ein bisschen ins eigene Bein geschossen", erklärt der Trainer mit Blick auf die zahlreichen Sperren.

Am heutigen Freitag fehlt ihm Niclas Walther (20, Rotsperre). Hinzu kommen die verletzten Dominik Pelivan (26) und Max Roscher (19). Die Lausitzer, die mit Trainer Pele Wollitz (57) an der Seitenlinie noch nie in Chemnitz gewinnen konnten, kommen mit breiter Brust. Zehn Punkte erkämpften sie aus den letzten vier Spielen, der CFC vier.

"Cottbus wird uns alles abverlangen", weiß Tiffert: "Sie spielen mit sehr viel Tempo, zielstrebig, variabel. Mit Timmy Thiele (31) haben sie einen kopfballstarken Stürmer dazubekommen. Wir dürfen nicht in ihre Konter laufen!"