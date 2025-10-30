Heißer Dezember für CFC: Prozess-Stress mit Polster und Ex-Sportchef Arnold

Dem CFC steht ein heißer Dezember ins Haus! Grund sind gerichtliche Auseinandersetzungen mit der Polster Sport Catering GmbH und Marc Arnold.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Dem Chemnitzer FC steht ein heißer Dezember ins Haus! Grund sind die gerichtlichen Auseinandersetzungen mit der Polster Sport Catering GmbH und dem früheren Sport-Geschäftsführer Marc Arnold (54).

Vor CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand liegt ein hitziger Dezember. © Picture Point/Gabor Krieg Der Fall Arnold liegt inzwischen beim Landgericht Chemnitz. Die angesetzten Verhandlungstermine wurden schon mehrmals verschoben. Nach jetzigem Stand sehen sich beide Seiten am 12. Dezember (9 Uhr). Der Fall Polster wurde am Mittwoch am Oberlandesgericht Dresden - Kartellsenat - mündlich verhandelt. Wie OLG-Pressesprecherin Meike Schaaf anschließend gegenüber TAG24 erklärte, kam es nicht zu dem vom Vorsitzenden Richter Ulf Johannes Dieker angestrebten Vergleich zwischen beiden Partien. Dieker hat für den 3. Dezember einen Verkündungstermin angesetzt. An diesem Tag könnte er sein Urteil verkünden. Muss er aber nicht. Möglich sind auch weitere Verhandlungen mit Zeugenaussagen. Chemnitzer FC Nach Pfeifkonzert zur Pause: Kapitän Müller schießt CFC zum fünften Sieg Was sich am Mittwoch am OLG in Dresden erneut zeigte: Die Fronten zwischen Polster Sport Catering und der CFC Fußball GmbH sind verhärtet. Wie schon beim letzten Aufeinandertreffen beider Seiten zur CFC-Mitgliederversammlung Ende April.

Schlagabtausch mit Schuldvorwürfen

Romy Polster war von 2020 bis 2023 CFC-Vorstandsvorsitzende. © picture point/Sven Sonntag Dort kam es zu vorgerückter Stunde zum lautstarken verbalen Schlagabtausch. Zunächst hatte CFC-Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder betont: "Wir werden nie wieder zu diesem Stadion-Caterer zurückkehren." Dann forderte er von den anwesenden Romy und Mathias Polster: "Wenn es Ihnen wirklich um den CFC geht, wie Sie immer sagen, dann lassen Sie uns einen Weg finden, wie wir das Problem im Sinne des Vereines lösen." Daraufhin trat Mathias Polster ans Mikrofon, um seine Frau - von 2020 bis 2023 CFC-Vorstandsvorsitzende - zu verteidigen: "Ohne sie würde es diesen Verein nicht mehr geben!" Chemnitzer FC CFC beendet Sieglos- Serie: "Es gibt Momente, da zählt nur der Ertrag!" Daraufhin wurde es laut im Saal. Es ertönten Pfiffe, Buh- und Polster-raus-Rufe. Mathias Polster redete immer weiter und lieferte sich einen Schlagabtausch mit Schuldvorwürfen gegen den auf dem Podium sitzenden CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand.

Ex-Sport-Geschäftsführer Marc Arnold klagt gegen fristlose Kündigung