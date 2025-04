Heute CFC-MV: Wie reagieren die Mitglieder auf das NLZ-Beben?

Dr. Mathias Hänel bewirbt sich um den Posten des Vorstandschefs. © Picture Point/Kerstin Dölitzsch

Da ist zum einen TOP 6, die Aufsichtsratswahl, für die sich der langjährige Vorstandschef und nach wie vor bestens in der Wirtschaft (und mit dringend benötigten Sponsoren) vernetzte Mathias Hänel bewirbt.

Dazu dürfte die Aussprache zu den Berichten der amtierenden Gremien unter TOP 15 (denkbar auch TOP 19 - Aussprache zum bisherigen Verlauf der Saison 2024/25) zum Stimmungstest der Mitglieder zum Kahlschlag im CFC-Campus (NLZ) werden.

Hier gibt es nach wie vor ungeklärte Fragen, derentwegen TAG24 im Vorfeld Präsident Helmut Brunhuber um Auskunft bat. So wurde die Neuausrichtung des NLZ - Nachwuchschef, Koordinator und die Trainer der U19, U17, U15 und U14 müssen gehen - auch mit dem Ziel, künftig verstärkt Transfererlöse über Jugendspieler zu erzielen, begründet.

"In den vergangenen drei Spielzeiten konnten wir durch die DFB-geregelten Ausbildungsentschädigungen punktuell Einnahmen erzielen – vor allem aufgrund einer Sondersituation in der Saison 2023/24, in der drei Jugendspieler den Verein in Richtung höherklassiger Klubs verlassen haben. Solche Erlöse sind in den zurückliegenden Jahren leider die Ausnahme, nicht die Regel", erklärt Brunhuber.