Heute steigt das Duell zwischen CFC und Topteam BFC! Kann Koch dem Gegner die Suppe versalzen?

Chemnitz - Himmelblaue Leidenschaft gegen Berliner Klasse: Im Chemnitzer Stadion an der Gellertstraße dürfen sich die Zuschauer am Samstag ab 14.05 Uhr (live im MDR) auf ein hochinteressantes Duell freuen.

Nach langer Verletzungspause wird Routinier Jan Koch am Samstag gegen den BFC in die Chemnitzer Abwehrkette rücken. © imago/Kruczynski

Der CFC, zuletzt zweimal siegreich, empfängt den BFC Dynamo, der seit sechs Spieltagen nicht verloren hat und zu den Topteams der Liga zählt.



"Das ist die Mannschaft, die den besten Kader hat, nicht nur von den Einzelspielern. Auch in der Breite steckt enorm viel Qualität und individuelle Klasse drin. Die Berliner wollen in die 3. Liga. Der Kader gibt den Aufstieg her", erklärte CFC-Chefcoach Christian Tiffert (41), der am vergangenen Wochenende zum 50. Mal bei den Himmelblauen an der Seitenlinie stand.

Auf den kreativen Kopf Mc Moordy Hüther muss der DDR-Serienmeister allerdings verzichten.

Der 24-Jährige sah vor einer Woche beim 1:1 gegen den 1. FC Lok Leipzig in der Nachspielzeit die Rote Karte. Tiffert: "Hüther ist für mich der beste Spieler beim BFC."