Pleitenserie gestoppt! Lok Leipzig verhindert Sieg des DDR-Rekordmeisters

Leipzig - Erster deutscher Meister gegen DDR-Rekordchampion: Was nach einem Super-Match klingt, wurde zum 1. FC Lokomotive Leipzig am Samstag beinahe wieder zum Reinfall, ging 1:1 (0:0) aus. Aber offenbar hätte auch die vierte Pleite in Folge nicht das Ende für Trainer Almedin Civa bedeutet.