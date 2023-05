Himmelblaue empfangen Lok heute zur Pokal-Generalprobe: "Kein Versteckspiel!"

Chemnitz - Generalprobe fürs Pokalfinale! Mit dem CFC und dem 1. FC Lok Leipzig stehen sich am heutigen Freitag, 19 Uhr, jene Teams gegenüber, die am 3. Juni um den Sachsen-Pott kämpfen. Einziger Unterschied: Dieses Mal haben die Himmelblauen Heimvorteil. Das Endspiel wird in der Messestadt ausgetragen.

Aufgepasst, Himmelblaue! Djamal Ziane (31, hier im Kopfballduell mit Dominik Pelivan (26)) ist brandgefährlich, hat in dieser Saison schon 17 Tore für Lok erzielt. © Picture Point/Gabor Krieg

"Ich erwarte kein Versteckspiel, sehe unser Heimspiel losgelöst vom Finale", betonte Trainer Christian Tiffert (41): "Beide Mannschaften kennen sich einfach viel zu gut. Vielleicht wird mein Trainerkollege nach dem Halbfinale am Dienstagabend personell die eine oder andere Veränderung vornehmen. Die Herangehensweise an das Spiel ändert Almedin Civa (51) sicher nicht."

Tiffert schickt seine stärkste Formation auf den Platz. Denn, so der Trainer, in diesem Klassiker geht es um ganz viel Prestige. Im Hinspiel musste der CFC in den Schlusssekunden den 2:2-Ausgleich hinnehmen. Am heutigen Freitag soll der neunte Heimsieg her.

"Lok hat den FSV Zwickau beherrscht und völlig verdient gewonnen. 1:0 war aufgrund der zahlreichen Chancen fast zu wenig", meinte Tiffert: "Die Leipziger treten seit Wochen sehr gut auf. Die Art und Weise, wie sie spielen, ist noch ein Stück weit klarer und besser geworden. Und mit Djamal Ziane (31) haben sie einen Angreifer, der aus wenigen Möglichkeiten viel macht."

Ziane steht aktuell bei 17 Toren. Ende Januar im Hinspiel sorgte der Stürmer für den späten 2:2-Ausgleich.