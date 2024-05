Nach Kritik an CFC-Keeper Wunsch: Neue Nummer 1 soll kommen!

Chemnitz - Nach der harschen, öffentlichen Kritik von CFC -Trainer Christian Tiffert (42) an Torhüter David Wunsch (21) ist es ein offenes Geheimnis: Die Himmelblauen suchen für die kommende Saison eine neue Nummer 1!

"Wir werden einen Torhüter dazu holen. Wir sind in den Gesprächen auch schon sehr weit, müssen aber noch ein paar Themen klären", verrät Tiffert.

Der 17-jährige Clemens Boldt wird wohl beim CFC bleiben. Er kann in der "U19" Spielpraxis sammeln. © Picture Point/Gabor Krieg

Der jahrelange Stamm-Keeper Jakub Jakubov (35), ausgestattet mit einem sehr gut dotierten Vertrag, hatte vor einem Jahr Abschied nehmen müssen und sich dem Greifswalder FC angeschlossen.

Die Chemnitzer setzten mit Wunsch, Birke und Boldt - alle drei kommen aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum - auf junge, unerfahrene Torhüter.

Wunsch konnte seinen Kasten in 27 Partien elf Mal sauber halten. Er zeigte in seinen Leistungen allerdings zu wenig Konstanz. In den letzten beiden Partien unterliefen dem 21 Jahre alten Keeper gleich mehrere Patzer, die zu Gegentoren führten.

Die spannende Frage wird sein: Nimmt Wunsch das neue Vertragsangebot des CFC an und stellt sich dem Konkurrenzkampf, der mit dem neu verpflichteten Torhüter ausgerufen wird? Oder wechselt er zu einem Verein, der ihm einen Platz zwischen den Pfosten garantiert?

Boldt feierte am 20. Oktober vergangenen Jahres (1:2 gegen Luckenwalde) mit 16 Jahren sein Regionalliga-Debüt. Auch er hat noch nicht verlängert. Der 17-Jährige dürfte bleiben.

Er ist weiterhin für die "U19" spielberechtigt, kann dort Spielpraxis sammeln.