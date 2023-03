Himmelblaue Krise: CFC bleibt bei der BSG Chemie erneut ohne Tor und Punkte!

Chemnitz - Dritte Niederlage in Folge für den kriselnden Chemnitzer FC! Wie bereits beim 0:1 in der Hinrunde gingen die Himmelblauen am Sonntag im Duell mit der BSG Chemie Leipzig leer aus. Die Leutzscher gewannen 3:0 (1:0) und zogen nach Punkten mit dem CFC gleich.