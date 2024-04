Himmelblaue Streichliste: Dieses CFC-Trio steht vor dem Aus!

Chemnitz - Noch halten sich die Verantwortlichen beim CFC zurück, was weitere Vertragsverlängerungen betrifft. Sicher ist: Nicht alle Spieler aus dem aktuellen Kader werden auch 2024/25 im Trikot der Himmelblauen auflaufen.

Das trifft wohl auch bei Lukas Stagge zu. Der 26-Jährige stand zuletzt zwar öfter auf dem Platz als Berger. Doch meistens kam er in der Schlussphase von der Bank.

Zu Bergers 30 Einsätzen aus 2022/23 kamen in der aktuellen Saison - auch verletzungsbedingt - nur zehn hinzu. Seit Ende Februar spielte der 27-Jährige überhaupt nicht mehr. Die Zeichen stehen auf Abschied.

TAG24 wirft einen Blick auf die (inoffizielle) Streichliste. Auf der taucht mit Robert Berger ein durchaus prominenter Name auf.

Der Österreicher Stefan Pribanovic (26, r.) kam in zwei Jahren gerade mal auf elf Spiele für den CFC. © picture point/Sven Sonntag

Stagge wechselte 2022 vom FSV Union Fürstenwalde, war dort Kapitän und zählt mit über 170 Partien in der Regionalliga Nordost zu den Routiniers im Team von Trainer Christian Tiffert (42).

Dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken, das schaffte Stagge in dieser Saison leider nur selten. Er kam im zentralen Mittelfeld nicht am vier Jahre jüngeren Leon Ampadu vorbei.

Enden dürfte die Zeit in Chemnitz auch für Verteidiger Stefan Pribanovic. Zwar legte der Österreicher am 10. März beim 2:0-Heimsieg gegen den Berliner AK 07 einen durchaus überzeugenden Auftritt hin. Doch das war erst sein sechstes Spiel in dieser Saison.

Ein Jahr zuvor kam der 26-Jährige auf fünf Regionalliga-Einsätze. Elf Spiele in zwei Jahren sprechen nicht zwingend für eine Vertragsverlängerung mit Pribanovic.