Jena schiebt Schiri-Frust, CFC feiert Befreiungsschlag und bangt um Verteidiger Gebuhr

Chemnitz - "Ein toller Moment", meinte Trainer Benjamin Duda (37) nach dem 4:1-Heimsieg des Chemnitzer FC über den FC Carl Zeiss Jena : "Wir wussten, dass wir Großes leisten und über uns hinauswachsen müssen. Diesen Sieg rechne ich meiner Mannschaft extrem hoch an."

Erleichterung bei CFC-Trainer Benjamin Duda (37): Nach drei Niederlagen in Folge ist die Freude über den 4:1-Heimsieg besonders groß. © picture point/Sven Sonntag

Drei Startelf-Debütanten, darunter mit Georg Hempel (18) und Aaron Mensah (19) zwei A-Jugendliche, standen im Team der Gastgeber, die zuletzt sechs Tore nach Standards kassierten und gegen Jena den Spieß herumdrehten.

Drei Treffer fielen nach ruhenden Bällen. Das 1:1 durch Dejan Bozic (33) per Foulelfmeter. Das 2:1 von Tom Baumgart (28) nach einem Eckball. Das 4:1 von Leon Damer (26) per direktem Freistoß.

"Standards - offensiv und defensiv - sind bei uns im Training immer ein Thema", verriet Bozic nach dem klaren Sieg gegen den Tabellendritten, der sich in der Regionalliga Nordost endgültig aus dem Abstiegsrennen verabschiedet hat.

Entsprechend groß war der Frust bei den Thüringern. "Wir haben das Spiel kontrolliert, hatten alles im Griff. Dann kommt die Elfmeter-Situation. Strafstoß und eine Rote Karte gegen Maurice Hehne – das war schon sehr, sehr hart", meinte Carl-Zeiss-Trainer Volkan Uluc (56).

Mit einem Mann weniger auf dem Platz verlor seine Mannschaft den Durchblick. "Wir waren die fünf Minuten vor und nach der Pause unsortiert. Das 2:1 nach einem Eckball darf nicht fallen. Das 3:1 bereiten wir durch einen individuellen Fehler selber vor. Plötzlich lief das Spiel in eine komplett andere Richtung. Damit kann ich nicht zufrieden sein", betonte Uluc.