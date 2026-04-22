Kehrt CFC-Torjäger Bozic zum Pokal-Kracher gegen Aue in die Startelf zurück?
Chemnitz - Wird es eine Punktlandung oder muss der CFC in seinem wichtigsten Spiel der Saison auf Top-Torjäger Dejan Bozic (33) verzichten? Am 28. März beim FC Grimma stand der Kapitän das letzte Mal auf dem Platz. Mit seinem wuchtigen Kopfball zum entscheidenden 1:0 ebnete Bozic dem Regionalligisten den Weg ins Halbfinale. Dort empfangen die Chemnitzer am heutigen Mittwoch, 20.30 Uhr, den Drittligisten aus Aue.
Die medizinische Abteilung und Physiotherapeuten haben in den vergangenen Tagen und Wochen alles darangesetzt, um Bozic für das brisante Duell mit dem Erzrivalen fit zu bekommen. Offenbar erfolgreich.
"Dejan hat jetzt täglich trainiert, sowohl individuell als auch anteilig mit der Mannschaft. Wir haben die Belastung Schritt für Schritt gesteigert. Das Feedback von ihm ist gut", verriet Chefcoach Benjamin Duda.
"Es besteht große Hoffnung, dass er am Mittwochabend dabei ist. Und wenn er spielen kann, wird er in der Startelf stehen."
Mit 14 Toren (neun vom Elfmeterpunkt) ist Bozic zweitbester Torjäger in der Regionalliga Nordost. Nur Jonas Nietfeld (Altglienicke) hat öfter getroffen: 19 Mal. Allerdings hat er alle 30 Punktspiele bestritten. Bozic nur 21.
Ist Maurizio Grimaldi ebenfalls fit für das Sachsenpokal-Halbfinale?
Die Chemnitzer würden gegen Aue auch gern ihren zweitbesten Schützen auf den Rasen schicken: Maurizio Grimaldi.
Der 23-Jährige, die Entdeckung der Saison, zog sich Anfang März beim 1:2 gegen Chemie Leipzig eine Knieverletzung zu. Sein Comeback einen Monat später war von kurzer Dauer. Erneut klagte der sechsfache Saison-Torschütze über Kniebeschwerden.
"Bei Maurizio ist es ziemlich ähnlich, was den Trainingsinhalt betrifft. Auch er war jetzt täglich in der Belastung, mal in der Gruppe, mal individuell. Bei ihm werden wir das Abschlusstraining abwarten und kurzfristig entscheiden", verriet Duda.
"Natürlich ist er ein Offensivspieler, der uns mit seiner Qualität und mit seiner Schnelligkeit brutal guttun würde."
Titelfoto: Harry Härtel