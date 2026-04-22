Kehrt CFC-Torjäger Bozic zum Pokal-Kracher gegen Aue in die Startelf zurück?

Chemnitz - Wird es eine Punktlandung oder muss der CFC in seinem wichtigsten Spiel der Saison auf Top-Torjäger Dejan Bozic (33) verzichten? Am 28. März beim FC Grimma stand der Kapitän das letzte Mal auf dem Platz. Mit seinem wuchtigen Kopfball zum entscheidenden 1:0 ebnete Bozic dem Regionalligisten den Weg ins Halbfinale. Dort empfangen die Chemnitzer am heutigen Mittwoch, 20.30 Uhr, den Drittligisten aus Aue.

Der CFC hofft auf eine Punktlandung bei seinem Top-Stürmer Dejan Bozic (33). © Harry Härtel

Die medizinische Abteilung und Physiotherapeuten haben in den vergangenen Tagen und Wochen alles darangesetzt, um Bozic für das brisante Duell mit dem Erzrivalen fit zu bekommen. Offenbar erfolgreich.

"Dejan hat jetzt täglich trainiert, sowohl individuell als auch anteilig mit der Mannschaft. Wir haben die Belastung Schritt für Schritt gesteigert. Das Feedback von ihm ist gut", verriet Chefcoach Benjamin Duda.

"Es besteht große Hoffnung, dass er am Mittwochabend dabei ist. Und wenn er spielen kann, wird er in der Startelf stehen."

Mit 14 Toren (neun vom Elfmeterpunkt) ist Bozic zweitbester Torjäger in der Regionalliga Nordost. Nur Jonas Nietfeld (Altglienicke) hat öfter getroffen: 19 Mal. Allerdings hat er alle 30 Punktspiele bestritten. Bozic nur 21.