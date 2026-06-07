CFC drückt bei Transfers aufs Tempo und plant mit einem weiteren Neuzugang

Chemnitz - Der Chemnitzer FC bläst in der Regionalliga Nordost zum Angriff auf die obere Tabellen-Region. Das ist nach den bisher verpflichteten neun Neuzugängen so sicher wie das Amen in der Kirche.

Die Mannschaft von CFC-Trainer Benjamin Duda (38) ist drei Wochen nach dem letzten Spieltag fast komplett. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Drei Wochen nach dem letzten Spieltag ist die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (38) fast komplett. Ein Neuzugang soll nach TAG24-Informationen bis zum Trainingsauftakt am 17. Juni noch kommen. Dann wären die zehn Spieler-Abgänge egalisiert.

"Wir liegen im Plan, haben unsere Hausaufgaben gemacht und das umgesetzt, was wir wollten", betont Sportdirektor Chris Löwe (37).

Der ehemalige Bundesligaprofi weiß: "Wenn alle Spieler gesund sind, haben wir eine sehr konkurrenzfähige Mannschaft. Ich denke, dass ihr Potenzial deutlich höher liegt als in der vergangenen Saison. Jetzt müssen es die Jungs nur noch auf den Platz bringen."

Und das möglichst ab dem ersten Spieltag! Genau aus diesem Grund drückten die Himmelblauen bei den Transfers aufs Tempo. Sie wollen keine Position im Kader frei lassen, sondern alle Spieler zum Start in die Vorbereitung beisammenhaben.