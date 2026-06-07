CFC drückt bei Transfers aufs Tempo und plant mit einem weiteren Neuzugang
Chemnitz - Der Chemnitzer FC bläst in der Regionalliga Nordost zum Angriff auf die obere Tabellen-Region. Das ist nach den bisher verpflichteten neun Neuzugängen so sicher wie das Amen in der Kirche.
Drei Wochen nach dem letzten Spieltag ist die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (38) fast komplett. Ein Neuzugang soll nach TAG24-Informationen bis zum Trainingsauftakt am 17. Juni noch kommen. Dann wären die zehn Spieler-Abgänge egalisiert.
"Wir liegen im Plan, haben unsere Hausaufgaben gemacht und das umgesetzt, was wir wollten", betont Sportdirektor Chris Löwe (37).
Der ehemalige Bundesligaprofi weiß: "Wenn alle Spieler gesund sind, haben wir eine sehr konkurrenzfähige Mannschaft. Ich denke, dass ihr Potenzial deutlich höher liegt als in der vergangenen Saison. Jetzt müssen es die Jungs nur noch auf den Platz bringen."
Und das möglichst ab dem ersten Spieltag! Genau aus diesem Grund drückten die Himmelblauen bei den Transfers aufs Tempo. Sie wollen keine Position im Kader frei lassen, sondern alle Spieler zum Start in die Vorbereitung beisammenhaben.
Kein Spieler aus Oberliga unter Neuzugängen
Löwe: "Wir fahren in der ersten Woche ins Trainingslager. Dort soll die neu formierte Mannschaft bei Team-Building-Maßnahmen zusammenfinden. Es gibt Vereine, die eine andere Philosophie verfolgen und bewusst Plätze frei lassen. Wir wollen in Österreich alle dabeihaben."
Was bei der Zusammenstellung des Kaders auffällt: Unter den neun Neuverpflichtungen ist kein einziger Spieler aus der Oberliga.
Vor einem Jahr war das anders. Maurizio Grimaldi (23, Lupo Martini Wolfsburg) und Martial Ekui (22, Bayern Hof) kamen auf der fünften Liga und schlugen in Chemnitz hervorragend ein.
"Dass Spieler aus der Oberliga so stark performen, ist nicht alltäglich. Wir hatten zwei, drei Spieler auf dem Schirm und auch zum Probetraining. Wir waren nicht überzeugt, dass sie uns entscheidend weiterhelfen können", verrät der Sportdirektor.
Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg