Kunstmann ersetzt Ekui, Mensah fällt aus: CFC-Reisegruppe ins Trainingslager geändert
Chemnitz - Der Chemnitzer FC hebt am Sonntag mit kurzfristigen Änderungen in der Reisegruppe am Flughafen Leipzig/Halle ins Wintertrainingslager im türkischen Lara ab.
Niclas Erlbeck (33), der sich nach seiner Knie-Operation weiterhin in der Reha befindet, sowie Martial Ekui (22), der sich von einem Infekt nicht rechtzeitig erholt hat, standen vorab als Ausfälle fest.
Beim ZEV-Hallenmasters verletzte sich dann auch noch Youngster Aaron Mensah (18) am Knöchel und verpasst den Flug.
"Natürlich ist es bitter für Martial und für das gesamte Team, dass ein so wichtiger Spieler aus gesundheitlichen Gründen nicht mit ins Trainingslager reisen kann. Wir wünschen ihm gute Besserung und hoffen, dass er schnell wieder voll angreifen kann", hatte Cheftrainer Benjamin Duda (37) kürzlich auf der Vereinshomepage gesagt.
Für den Sommerneuzugang von Bayern Hof rückte Frederik Kunstmann (18) aus der eigenen U19 in die Reisegruppe auf. Trotz Mensahs Ausfall umfasst diese mit Kunstmann sowie Leon Gruschwitz (18), Noah Tänzer (18) und Cedric Wimmer (18) insgesamt vier Spieler aus dem eigenen Nachwuchs.
Trainingslager soll die Himmelblauen sportlich und zwischenmenschlich voranbringen
Duda: "Sie sind nicht einfach nur dabei, sondern gehören bewusst zur Gruppe und sollen diese Zeit für ihre Entwicklung bestmöglich nutzen. Wir als Trainerteam werden sie dabei unterstützen, damit sie den nächsten Schritt machen können."
Überhaupt sei das Ziel des Trainingslagers, die Himmelblauen sportlich wie auch zwischenmenschlich voranzubringen.
"Sportlich wollen wir unter optimalen Bedingungen intensiv an unseren Inhalten arbeiten und die Schwerpunkte aus der Hinrunden-Analyse gezielt angehen. Mit 23 Spielern, zwei Einheiten pro Tag und viel gemeinsamer Zeit als Team haben wir den nötigen Raum, um das Maximum aus diesen Tagen herauszuholen – ohne dabei zu übersteuern", blickte Duda auf der Vereinshomepage voraus.
"Darüber hinaus ist das Trainingslager enorm wichtig für den Zusammenhalt. Wir verbringen viele Tage miteinander, trainieren viel und wachsen als Mannschaft weiter zusammen", Duda weiter.
Titelfoto: Bildmontage: PICTURE POINT / Roger Petzsche, Haertelpress