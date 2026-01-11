Kunstmann ersetzt Ekui, Mensah fällt aus: CFC-Reisegruppe ins Trainingslager geändert

Chemnitz - Der Chemnitzer FC hebt am Sonntag mit kurzfristigen Änderungen in der Reisegruppe am Flughafen Leipzig/Halle ins Wintertrainingslager im türkischen Lara ab.

Martial Ekui (22) kann aufgrund eines Infekts nicht mit zum Trainingslager reisen. © Haertelpress

Niclas Erlbeck (33), der sich nach seiner Knie-Operation weiterhin in der Reha befindet, sowie Martial Ekui (22), der sich von einem Infekt nicht rechtzeitig erholt hat, standen vorab als Ausfälle fest.

Beim ZEV-Hallenmasters verletzte sich dann auch noch Youngster Aaron Mensah (18) am Knöchel und verpasst den Flug.

"Natürlich ist es bitter für Martial und für das gesamte Team, dass ein so wichtiger Spieler aus gesundheitlichen Gründen nicht mit ins Trainingslager reisen kann. Wir wünschen ihm gute Besserung und hoffen, dass er schnell wieder voll angreifen kann", hatte Cheftrainer Benjamin Duda (37) kürzlich auf der Vereinshomepage gesagt.

Für den Sommerneuzugang von Bayern Hof rückte Frederik Kunstmann (18) aus der eigenen U19 in die Reisegruppe auf. Trotz Mensahs Ausfall umfasst diese mit Kunstmann sowie Leon Gruschwitz (18), Noah Tänzer (18) und Cedric Wimmer (18) insgesamt vier Spieler aus dem eigenen Nachwuchs.