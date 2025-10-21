"Leistung war unzuverlässig": CFC-Coach Duda zählt seine Spieler an
Chemnitz - Der Ton beim CFC wird rauer! "Ich bin stinksauer und bedient", hatte Trainer Benjamin Duda (37) nach dem Last-Minute-Gegentor im Heimspiel gegen Eilenburg (2:2) erklärt.
Am Sonntag zählte der Fußball-Lehrer seine Spieler noch vor der Rückfahrt aus Berlin an. Nach der 0:2-Niederlage bei Hertha BSC II. meldete sich Duda über den YouTube-Kanal des Regionalligisten zu Wort.
Der 37-Jährige, mit seinen Jungs seit vier Spieltagen sieglos, ließ der Enttäuschung freien Lauf: "Ich habe die Mannschaft in den letzten Wochen sehr geschützt. Heute war ihre Leistung unzuverlässig. Wir haben viel zu leichtfertig verloren. Wir müssen sensibler, schärfer mit der Bedeutung des Ergebnisses umgehen, denn wir tragen eine Verantwortung für unsere Fans und den Klub."
Der Regionalligist bietet den Spielern beste Bedingungen. Doch er tritt auf der Stelle. Die knackigen Gegner konnte das Duda-Team im September ärgern.
Gegen Halle, Babelsberg, Erfurt sprangen sieben Zähler heraus. Gegen Teams aus dem Tabellenkeller schenken Kapitän Tobias Müller (32) & Co. die Punkte leichtfertig her.
Trainer Duda: "Die Niederlage bedeutet für jeden Einzelnen Zugzwang und Druck"
"Sicherlich, auch in Berlin wollte jeder. Aber dann müssen wir wenigstens in der Lage sein, 0:0 zu spielen. Mit einem Unentschieden sind wir alle immer noch nicht froh und zufrieden, aber wir haben ein ganz anderes Mindset, um in die kommende Woche zu starten", sagte Duda: "Die Niederlage bedeutet für jeden Einzelnen Zugzwang und Druck."
Der Druck dürfte weiter steigen, wenn auch das kommende Spiel in den Sand gesetzt wird. Am Samstag gastiert Schlusslicht Hertha Zehlendorf im Stadion an der Gellertstraße.
Die Berliner überraschten am 12. Spieltag mit dem ersten Saisonsieg (2:1 gegen den BFC Dynamo).
CFC-Offensivmann Domenico Alberico (26): "Wir dürfen jetzt nicht den Kopf hängen lassen. Wir müssen die Chancen, die wir haben, effektiver nutzen. Daran arbeiten wir im täglichen Training. Das Leben geht weiter. Voller Fokus auf Zehlendorf."
Titelfoto: Matthias Koch