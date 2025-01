Morgen legt der CFC wieder los: Baumgart & Bozic kehren zurück!

Chemnitz - Mit ihrer Siegesserie zum Jahresende verdiente sich die Mannschaft des Chemnitzer FC einige Tage Sonderurlaub. Am Dienstag ist Schluss mit Freizeit. Der Regionalligist geht in die Vorbereitung. TAG24 beantwortet drei Fragen.

Baumgart (Knochenmarködem im Sprunggelenk) verletzte sich nach dem 2. Spieltag. "Beide sind so weit, dass sie bis auf Zweikämpfe alle fußballspezifischen Sachen mitmachen können", so Buschmann.

Auch Tom Baumgart (27) kann wieder mittrainieren. © Picture Point/Gabor Krieg

Werden Probespieler erwartet?

Aktuell ist kein neues Personal geplant. Zwar verzeichnen die Himmelblauen mit Max Roscher (21) und Jannick Wolter (20) zwei Abgänge im Offensivbereich. Dafür sind Bozic und Baumgart wieder dabei.

Zwei neue Gesichter wird man zum Auftakt dennoch sehen: Luca Löwelt (18, defensives Mittelfeld) und Joshua von Baer (18, Innenverteidiger) aus der "U19" absolvieren die komplette Wintervorbereitung mit der Mannschaft von Trainer Benjamin Duda.

"Mit ihnen kommen wir auf 20 Feldspieler und drei Torhüter", berichtet Buschmann. 14 Uhr trifft sich die Mannschaft. Nach einer Ansprache des Trainers geht es gegen 14.30 Uhr auf den Rasen im Sportforum.

Welche Testspiele sind geplant?

Am Samstag tritt ein Teil der Mannschaft beim ZEV-Hallenmasters in der Stadthalle Zwickau an. Testspiele bestreitet das Duda-Team auswärts gegen die Oberligisten 1. FC Magdeburg II. (18. Januar) und Budissa Bautzen (22. Januar). Drei Tage später folgt zu Hause die Generalprobe für den Start in die Rest-Rückrunde. Gegner ist der souveräne Nord-Spitzenreiter TSV Havelse.

Der Punktekampf beginnt am ersten Februar-Wochenende mit dem Derby beim FSV Zwickau.