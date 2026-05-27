Transfer-Kracher: Löhmannsröben wechselt vom HFC zum Chemnitzer FC!
Chemnitz - Transfer-Kracher in der Fußball-Regionalliga Nordost: Jan Löhmannsröben (35) wechselt vom Halleschen FC zum Chemnitzer FC!
"Er ist ein robuster Defensivspieler, der neben seinen zahlreichen Qualitäten auf dem Platz auch ein ganz wichtiger Faktor für die Kabine werden soll. Er kann auf einen großen Erfahrungsschatz aus seinen vielen Jahren im Profifußball zurückgreifen und hat sowohl Höhen als auch Tiefen erlebt", erklärt CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37).
Löhmannsröben ist ein absoluter Mentalitätsspieler. Der 1,86 Meter große Abwehrmann blickt auf insgesamt 227 Einsätze in der 3. Liga sowie 141 Spiele in der Regionalliga Nordost zurück.
In Halle, wo sein Zweijahresvertrag Ende Juni ausläuft, absolvierte er in der abgelaufenen Saison 30 Pflichtspiele, erzielte drei Treffer und bereitete fünf weitere Tore vor. Dabei kam der Routinier sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Außenbahn zum Einsatz.
Löwe: "Mit seiner Mentalität und Persönlichkeit wird er unserer Mannschaft Stabilität und Sicherheit geben. Gleichzeitig bringt er einen enormen Siegeswillen mit. Jan kann seine Mitspieler mitreißen und antreiben. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten."
Jan Löhmannsröben ist der sechste CFC-Neuzugang
Löhmannsröben ist der sechste CFC-Neuzugang. "Ich habe sofort gespürt, dass wir ein gemeinsames Ziel verfolgen - hier erfolgreich Fußball zu spielen. Ich möchte beweisen, dass ich auch in meinem Alter noch alles mitbringe, um in der Regionalliga auf hohem Niveau zu spielen", betont der in Kassel geborene Profi.
Löhmannsröben weiter: "Nach den ersten Gesprächen habe ich mich deshalb schnell für diesen Schritt entschieden. Ich kann mich komplett mit der Idee und den Zielen des Vereins identifizieren. Der CFC ist ein Traditionsverein mit enormer Wucht, der in den vergangenen Jahren etwas aufgebaut hat. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, mit diesem Club erfolgreich zu sein."
Seine ersten Erfahrungen im Männerfußball sammelte er ab 2010 beim VfB Oldenburg. Über die Stationen bei Wacker Nordhausen und dem 1. FC Magdeburg führte ihn sein Weg 2017 zum FC Carl Zeiss Jena, wo er erstmals dauerhaft in der 3. Liga auflief.
Es folgten weitere Drittligastationen beim 1. FC Kaiserslautern, SC Preußen Münster, Halleschen FC und FSV Zwickau. Mit Hansa Rostock schaffte er 2021 den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga.
Titelfoto: Chemnitzer FC