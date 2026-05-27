Transfer-Kracher: Löhmannsröben wechselt vom HFC zum Chemnitzer FC!

CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37). © Picture Point/Gabor Krieg

"Er ist ein robuster Defensivspieler, der neben seinen zahlreichen Qualitäten auf dem Platz auch ein ganz wichtiger Faktor für die Kabine werden soll. Er kann auf einen großen Erfahrungsschatz aus seinen vielen Jahren im Profifußball zurückgreifen und hat sowohl Höhen als auch Tiefen erlebt", erklärt CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37).

Löhmannsröben ist ein absoluter Mentalitätsspieler. Der 1,86 Meter große Abwehrmann blickt auf insgesamt 227 Einsätze in der 3. Liga sowie 141 Spiele in der Regionalliga Nordost zurück.

In Halle, wo sein Zweijahresvertrag Ende Juni ausläuft, absolvierte er in der abgelaufenen Saison 30 Pflichtspiele, erzielte drei Treffer und bereitete fünf weitere Tore vor. Dabei kam der Routinier sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Außenbahn zum Einsatz.

Löwe: "Mit seiner Mentalität und Persönlichkeit wird er unserer Mannschaft Stabilität und Sicherheit geben. Gleichzeitig bringt er einen enormen Siegeswillen mit. Jan kann seine Mitspieler mitreißen und antreiben. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten."