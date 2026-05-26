Zehn Neue aus dem höheren Regal? CFC-Sportchef Löwe: "Finanziell nicht möglich!"
Chemnitz - Fünf Neuzugänge hat der CFC bereits verpflichtet. Weitere werden in den kommenden Tagen folgen. "Wir wollen in den nächsten ein bis zwei Wochen dahin kommen, dass wir fertig sind", betont Sportdirektor Chris Löwe (37).
Ken Tchouangue (21), Justin Gröger (23, beide kommen vom Bremer SV), Andreas Geipl (34, Jahn Regensburg), Maximilian Fresser (24, SpVgg Bayreuth) und Torhüter David Richter (27, Viktoria Köln) tragen ab Sommer das Trikot der Himmelblauen. Drei kommen aus der Regionalliga Nord bzw. Bayern, zwei aus der 3. Liga. Eine gesunde Mischung zwischen Talenten und Spielern mit einer Menge Erfahrung.
Für Löwe geht es darum, "eine Achse zu finden, die in der Lage ist, Stabilität reinzubringen. Die aber auch in der Lage ist, eine gewisse Reibung in der Kabine zu erzeugen. Die hat uns in der abgelaufenen Saison gefehlt. Das ist eine Thematik, mit der wir uns auseinandersetzen müssen."
Große Hoffnungen ruhen diesbezüglich auf Andreas Geipl, der 155 Spiele in der 2. Liga bestritt und mit Heidenheim den Bundesliga-Aufstieg schaffte. Löwe: "Er ist mit seiner extremen Erfahrung genau eines der Puzzleteile, die wir gesucht haben. Dazu werden wir noch zwei bis drei weitere Spieler mit einer ähnlichen Erfahrung verpflichten. Sie sollen das Rückgrat dieser Mannschaft bilden."
Löwe möchte mit dem CFC den nächsten Schritt gehen. Er will endlich raus aus dem Mittelmaß und den Abstand zu den vorderen Plätzen "deutlich verkürzen".
CFC steht höheres Budget zur Verfügung, damit ist jedoch nicht alles möglich
Erstmals steht den Chemnitzern im Transfersommer ein höheres Budget zu Verfügung. Seine Aussage vom "Griff ins höhere Regal", getätigt auf der Mitgliederversammlung im April, relativierte der Sportdirektor jetzt im vereinseigenen ClubTV.
"Ich habe gesagt, wir greifen in ein höheres Regal. Ich habe aber nicht gesagt, dass wir mit allen zehn Spielern, die wir holen werden, in ein anderes Regal greifen. Das ist logischerweise finanziell gar nicht möglich."
Drei, vier Neuzugänge kämen aus dem höheren Regal, so Löwe: "Das betrifft in meiner Wahrnehmung auch Spieler aus unserer Liga, die eventuell aus einer der Top-3-Mannschaften zu uns kommen. Denn wir sind aktuell Siebenter."
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg (2)