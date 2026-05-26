Zehn Neue aus dem höheren Regal? CFC-Sportchef Löwe: "Finanziell nicht möglich!"

Chemnitz - Fünf Neuzugänge hat der CFC bereits verpflichtet. Weitere werden in den kommenden Tagen folgen. "Wir wollen in den nächsten ein bis zwei Wochen dahin kommen, dass wir fertig sind", betont Sportdirektor Chris Löwe (37).

Justin Gröger (23) wechselt zusammen mit Ken Tchouangue (21, nicht im Bild) vom Bremer SV nach Chemnitz. © Picture Point/Gabor Krieg

Ken Tchouangue (21), Justin Gröger (23, beide kommen vom Bremer SV), Andreas Geipl (34, Jahn Regensburg), Maximilian Fresser (24, SpVgg Bayreuth) und Torhüter David Richter (27, Viktoria Köln) tragen ab Sommer das Trikot der Himmelblauen. Drei kommen aus der Regionalliga Nord bzw. Bayern, zwei aus der 3. Liga. Eine gesunde Mischung zwischen Talenten und Spielern mit einer Menge Erfahrung.

Für Löwe geht es darum, "eine Achse zu finden, die in der Lage ist, Stabilität reinzubringen. Die aber auch in der Lage ist, eine gewisse Reibung in der Kabine zu erzeugen. Die hat uns in der abgelaufenen Saison gefehlt. Das ist eine Thematik, mit der wir uns auseinandersetzen müssen."

Große Hoffnungen ruhen diesbezüglich auf Andreas Geipl, der 155 Spiele in der 2. Liga bestritt und mit Heidenheim den Bundesliga-Aufstieg schaffte. Löwe: "Er ist mit seiner extremen Erfahrung genau eines der Puzzleteile, die wir gesucht haben. Dazu werden wir noch zwei bis drei weitere Spieler mit einer ähnlichen Erfahrung verpflichten. Sie sollen das Rückgrat dieser Mannschaft bilden."

Löwe möchte mit dem CFC den nächsten Schritt gehen. Er will endlich raus aus dem Mittelmaß und den Abstand zu den vorderen Plätzen "deutlich verkürzen".