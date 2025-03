Nach dem Pokal-Aus bleibt dem CFC ein ordentlicher Gewinn

Löwe ergänzt: "Wie wir alle in den vergangenen Monaten gesehen haben, war es eine gute Entscheidung, Benni im vergangenen Jahr zu uns geholt zu haben. Fachlich und menschlich sind wir absolut von ihm überzeugt. Er hat eine sehr gute Art und Weise, die Jungs in seiner Mannschaft, aber auch die vielen Leute im Umfeld mitzunehmen."

Benjamin Duda (36) hat den Himmelblauen eine klare Richtung verpasst und soll über den Sommer hinaus als Trainer weitermachen. © Picture Point/Roger Petzsche

Der neue Duda-Vertrag ist noch nicht unterzeichnet. Löwe: "Ich bin mir aber sicher, dass es mit ihm bei uns über den Sommer hinaus weitergeht."

Das wird bei einigen Spielern aus der jetzigen Mannschaft nicht der Fall sein. Zehn sind vertraglich über 2025 hinaus gebunden.

"Damit haben wir schon mal eine sehr gute Basis", sagt Löwe, der in Sachen Kaderplanung noch so viel verrät: "Einige wollen wir halten. Manche sehen sich woanders, vielleicht auch eine Liga höher. Wir sind darauf vorbereitet und planen auch mit externen Verstärkungen."

Am Ende steht und fällt alles mit den Finanzen. Löwe: "Ziel muss es sein, in den kommenden Wochen mit positiven Ergebnissen zu überzeugen und in der Tabelle nach oben zu klettern. Das wäre auch ein deutliches Zeichen an unser Umfeld, an mögliche neue Sponsoren."