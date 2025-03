CFC-Sportdirektor Löwe nach Pokal-Aus: Spieler "unter dem Druck dieses Derbys zusammengebrochen"

Nach dem Doppelschlag der Auer lagen die Chemnitzer am Boden und erholten sich nicht wirklich davon. © imago/Jan Hübner

"Es ist weniger das Ausscheiden. Das kann gegen ein Team, das eine Liga höher spielt, passieren. So realistisch müssen wir sein", sagt der ehemalige Bundesliga-Profi: "Was nachhallt, ist die Art und Weise. Wir waren in der ersten Halbzeit meilenweit weg von dem, was wir erwartet haben. Nach der Pause waren wir im Spiel. Da hat Aue aber auch ein, zwei Gänge runtergeschaltet."

Dass die Elf von Trainer Benjamin Duda (36) in den ersten 35 Minuten überhaupt nicht in dieses Prestigeduell fand, in Sachen Aggressivität und Zweikampfführung vieles vermissen ließ, kann sich Löwe nur so erklären:

"Es ist nicht so, dass die Spieler nicht wollten oder nicht wussten, um was es an diesem Tag geht. Doch sie sind unter dem Druck der Bedeutung dieses Derbys zusammengebrochen."

Löwe bleibt bei seiner Meinung: "Wir wären in der Lage gewesen, dieses Spiel zu gewinnen. Der FC Erzgebirge wäre schlagbar gewesen, wenn wir unsere Leistung auf den Platz gebracht hätten."