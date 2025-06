Nach einem Jahr beim CFC: Dieser Stürmer kehrt zum alten Verein zurück

Alles in Kürze

Fischer wechselte vor einem Jahr mit großen Ambitionen vom ZFC zum Chemnitzer FC. "Er ist ein sehr talentierter, hungriger Spieler, der bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen will. Luis hat einen guten linken Fuß und trotz seines jungen Alters bereits über 50 Regionalliga-Spiele auf dem Konto", lobte CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand bei der Vertragsunterzeichnung im Mai 2024.

Fischer bestritt in der gesamten Saison 22 Regionalliga-Einsätze. Er erzielte lediglich ein Tor. In der Rückrunde kam der Angreifer meistens von der Bank. Die letzten Wochen war er wegen einer Verletzung komplett raus.

"Ich habe Gänsehaut. So kann es gern weitergehen", meinte der Torschütze nach dem Sachsenderby vor über 10.000 Zuschauern. Leider ging es nicht so weiter.

Der vor einem Jahr verpflichtete talentierte Stürmer konnte sich bei den Himmelblauen nicht durchsetzen. Sternstunden wie im sächsischen Landespokal gegen Drittligist Dynamo Dresden - Fischer traf in der Verlängerung zum 3:1-Endstand - blieben die Ausnahme.

Für Chemnitz traf Luis Fischer (l.) nur ein einziges Mal - und zwar ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein. © Picture Point/Roger Petzsche

Fischer hatte zuvor in 56 Regionalliga-Spielen für den ZFC immerhin neun Tore erzielt. In Chemnitz traf er in der Liga ein einziges Mal - ausgerechnet gegen seinen alten und neuen Verein Ende Februar beim 4:0-Heimsieg gegen die Thüringer.

"Ich freue mich, dass ich zurückkehren kann und werde versuchen, dort anzuknüpfen, wo mein Weg im Sommer letzten Jahres endete. Ich bin super motiviert", wird Fischer auf der Homepage des ZFC Meuselwitz zitiert. Der Vertrag des gebürtigen Kasselers läuft bis Ende Juni des kommenden Jahres.

Rückholaktionen sind beim ZFC in diesem Sommer offenbar besonders beliebt. Auch Torjäger Andy Trübenbach (33) kehrt nach seinem einjährigen Abstecher zum FC Rot-Weiß Erfurt an die Glaserkuppe zurück und soll mit Fischer die Offensive beleben.