Nach Pokal-Pleite gegen den Schacht: CFC-Ultras rufen zum Stimmungs-Boykott auf!
Chemnitz - Der Frust beim Chemnitzer FC über die Pokalpleite gegen den Erzrivalen FC Erzgebirge Aue sitzt noch immer ganz tief. 0:2 verlor der Regionalligist nach einem schwachen Auftritt und verpasste den Einzug ins Landespokal-Finale am 23. Mai in Zwickau.
Am Sonntag, 14 Uhr, tritt die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (37) wieder im Stadion an der Gellertstraße, das am Mittwochabend mit fast 15.000 Zuschauer ausverkauft war, an. Gegen den abstiegsbedrohten ZFC Meuselwitz werden deutlich weniger Fans im Stadion sein. Und es herrscht Geisterstimmung wie zu Corona-Zeiten.
Nach dem schwachen Auftritt gegen den Schacht haben die "Ultras Chemnitz 1999" am Sonntag zum Stimmungsboykott aufgerufen. "Wieder einmal habt ihr Worten keine Taten folgen lassen, uns mit eurer Einstellung und Leistung enttäuscht, die in Euch gesteckten Hoffnungen und Erwartungen nicht erfüllt", heißt es unter anderem in einem Offenen Brief an die Mannschaft.
Ein "Weiter so" könne es nicht geben. Deshalb, so die Ultras, "werden wir Euch weder optisch noch akustisch beim anstehenden Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz unterstützen und die Partie somit stillschweigend verfolgen."
Vier Spieltage vor Saisonende ist beim CFC ordentlich Feuer unterm Dach! Sportdirektor Chris Löwe (37) hatte am Freitag bereits das Aus für neun Spieler, darunter zahlreiche Leistungsträger wie Kapitän Tobias Müller (32) und Stammkeeper Daniel Adamczyk (23), bekanntgegeben.
CFC-Sportchef Chris Löwe blickt ernst auf Partie gegen Meuselwitz: "Wird alles andere als einfach"
Den Spielern, die über den Sommer hinaus in Chemnitz bleiben, gaben die Ultras folgendes mit auf den Weg: "Werdet Euch endlich bewusst, welch Ehre und Privileg es ist, für den Chemnitzer FC aufzulaufen und gebt den Menschen, die ihr Leben danach richten, Euch bestmöglich zu unterstützen, endlich etwas zurück!"
Löwe hat die Botschaft der Anhängerschaft verstanden. "Meuselwitz kämpft noch ums Überleben. Wir wissen, wie schwierig und eklig die Spiele gegen diese Mannschaft sind. Deswegen wird es alles andere als einfach", erklärt der ehemalige Bundesliga-Profi.
Löwe weiter: "Fakt ist aber auch, dass wir den Menschen, die mit uns durch dick und dünn gehen, uns unterstützen, jetzt etwas zurückgeben wollen. Ich möchte am Sonntag eine Mannschaft sehen, bei der man spürt, dass die Saison noch nicht vorbei ist, die sich positiv verabschieden will. Dafür ist es notwendig, zu Hause drei Punkte einzufahren."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Facebook, Picture Point/Sven Sonntag