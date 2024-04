Nachwuchs-Kicker Ole Schiebold bekommt Profivertrag beim CFC

Ole Schiebold (19) unterschrieb am heutigen Mittwoch beim CFC einen Vertrag bis Sommer 2025 mit Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr. © Chemnitzer FC / Ludwig

Der U19-Kapitän Ole Schiebold unterschrieb am heutigen Mittwoch beim CFC einen Vertrag bis Sommer 2025 mit Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr. Das teilte der Verein mit.

"Ole hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Auch im Trainingslager hat er einen guten Eindruck hinterlassen. Wir trauen ihm diesen Schritt absolut zu", sagte Uwe Hildebrand, Geschäftsführer des Chemnitzer FC.

Ole Schiebold wurde am 11. März 2005 in Dresden geboren und wurde ausgebildet bei Soccer for Kids.

Mit 14 Jahren schaffte der Innenverteidiger den Sprung ans Nachwuchsleistungszentrum des CFC, wo er Erfahrung in der Nachwuchs-Bundesliga sammelte. Bereits im Januar 2024 flog er mit den Profis ins Trainingslager nach Belek.

Beim 2:1-Erfolg der Himmelblauen beim FSV 63 Luckenwalde war Schiebold zum ersten Mal für den Regionalliga-Kader nominiert worden.