Nächste vorzeitige Vertragsverlängerung! CFC stellt Weichen für die Zukunft

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Sportlich tritt die Mannschaft in der Regionalliga Nordost aktuell auf der Stelle. Der Chemnitzer FC stellt dennoch die Weichen Richtung Zukunft!

Martial Ekui (22) war im Sommer Neuzugang Nummer sieben in Chemnitz. © PICTURE POINT / S. Sonntag Mit Martial Ekui (22) hat am Donnerstag der nächste Spieler seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis Ende Juni 2028 verlängert. Der Linksverteidiger kam im Sommer von der SpVgg Bayern Hof und erkämpfte sich sofort einen festen Platz in der Startelf der Himmelblauen. "Martial hat bereits in den ersten Monaten bei uns eine sehr gute Entwicklung genommen. Vom Oberliga-Spieler schaffte er direkt den Sprung in die Regionalliga. Er zeigt Woche für Woche auf dem Platz sein Potenzial", betont Sportdirektor Chris Löwe. Chemnitzer FC "Leistung war unzuverlässig": CFC-Coach Duda zählt seine Spieler an "Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Entwicklung noch nicht am Ende ist und in den kommenden Jahren noch etwas draufpacken wird", Löwe weiter.

Achter Spieler beim CFC mit einem Vertrag über die Saison hinaus

Martial Ekui (22) erkämpfte sich bereits einen festen Platz in der Startelf beim CFC. © Picture Point / Gabor Krieg In der laufenden Saison kommt Ekui bislang auf 13 Pflichtspiel-Einsätze, davon elf in der Regionalliga. Wettbewerbsübergreifend hat der Linksverteidiger ein Tor erzielt und vier Treffer vorbereitet. "Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir der Verein allein durch das Vertragsangebot und den Zeitraum der Verlängerung bis 2028 entgegenbringt. Für mich ist das ein Auftrag, mit größtmöglichem Engagement und entsprechenden Leistungen zurückzuzahlen", betonte Ekui, der am 5. September 2003 in Passau geboren wurde. Seine fußballerische Laufbahn begann er im Alter von vier Jahren beim 1. FC Passau. 2018 wechselte er ins Nachwuchsleistungszentrum von Jahn Regensburg, wo er alle Teams von der U16 bis zur U19 durchlief. Chemnitzer FC Rotsperre für CFC-Knipser Bozic: Wer übernimmt die Torjäger-Rolle? Es folgten erste Erfahrungen im Männerbereich bei der U23 des 1. FC Magdeburg, mit derer 2023 den Aufstieg in die Oberliga feierte. Über die SpVgg Bayern Hof führte ihn sein Weg schließlich zum CFC. Löwe: "Martial hat einen Topcharakter und eine hochprofessionelle Einstellung zum Leistungssport. Das macht ihn mit seinem Gesamtpaket schon jetzt zu einem wertvollen Spieler unserer Mannschaft. Daher freuen wir uns, dass wir langfristig mit ihm planen können." Mit seiner Vertragsunterschrift ist Ekui bereits der achte Spieler des aktuellen Kaders, der über die laufende Saison hinaus einen gültigen Vertrag bei den Himmelblauen besitzt.