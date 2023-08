Nase gerichtet: CFC-Coach Tiffert bereit für Punktekampf in Rostock

Chemnitz - Die erste Auswärtsfahrt in der neuen Saison ist die längste: Um 13 Uhr gastiert der Chemnitzer FC am heutigen Samstag im Ostseestadion beim Aufsteiger FC Hansa Rostock II.

Für ihn stand nach dem Nasenbeinbruch, den er sich während des Jena-Spiels beim Zusammenprall mit dem Schiedsrichter-Assistenten zugezogen hatte, am Donnerstag noch ein Ausflug in den OP-Saal an: "Dort wurde die Nase gerichtet. Auf den Trainingsplan und die Inhalte hatte meine Blessur keinen Einfluss."

"Wir treffen auf eine Mannschaft, die die Qualität der Liga anheben wird, die spielstark ist, mutig nach vorn spielt und nicht nur talentierte, sondern auch erfahrene Spieler in ihren Reihen hat, wenn ich an Angreifer Pascal Breier denke", erklärt Trainer Christian Tiffert (41).

CFC-Neuzugang Dejan Bozic (30) soll am kommenden Wochenende beim Testspiel gegen den FSV Limbach-Oberfrohna eingesetzt werden. © Picture Point/Gabor Krieg

Am kommenden Wochenende pausiert die Regionalliga Nordost. Tiffert nutzt die Gelegenheit, um mit seiner Mannschaft am 11. August (18 Uhr) ein Testspiel beim FSV Limbach-Oberfrohna, frisch gebackener Aufsteiger in die Landesklasse West, zu bestreiten.

"Wir werden die Möglichkeit nutzen, um vor allem Spielern, die erst neu zur Mannschaft gekommen sind oder zuletzt kürzertreten mussten, Spielpraxis zu geben", kündigte der CFC-Trainer an und ergänzte: "Ich denke da beispielsweise an Dejan Bozic (30), dem ein solches Spiel helfen kann. Ein Testspiel ist immer eine gute Einheit, um Abläufe zu verbessern und Dinge auszuprobieren."

In der Liga geht es nach dem Gastspiel an der Ostsee am 16. August weiter. Im Stadion an der Gellertstraße gastiert an diesem Tag um 19 Uhr der Greifswalder FC.