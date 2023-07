Gelungener Start für RWE: Zwei Joker stechen von der Bank!

Erfurt - Der FC Rot-Weiß Erfurt ist mit einem 2:0 (0:0)-Sieg über die U23 von Hansa Rostock in die neue Spielzeit der Regionalliga Nordost gestartet. Die Tore markierten zwei Stars, die zunächst draußen saßen.

Dennoch war sie ein Statement an sämtliche Akteure des Überraschungsteams der Vorsaison. Die Karten wurden im Sommer neu gemischt. RWE-Coach Fabian Gerber (43) sprach im Nachgang auf der PK davon, "dass wir in der Breite besser aufgestellt sind".

Und so schmorte der RWE-Shootingstar der Vorsaison zunächst nur auf der Bank. Wirklich überraschend kam diese Maßnahme nicht, vielmehr hatte sie sich nach der durchwachsenen Vorbereitung des Rechtsaußen abgezeichnet.

Applaus von Trainer Fabian Gerber (43): Beide RWE-Tore erzielten mit Pronichev und Seidemann Joker. © Picture Point / Gabor Krieg

Doch schon in der 75. Spielminute sollte sich der Transfer des Deutsch-Russen bezahlt machen: Eine Flanke von Sidny Lopes Cabral (20) köpfte Pronichev aufs Tor, dank gütiger Mithilfe von Max Hagemoser (20) fand der Ball den Weg ins Netz.

Das Premierentor des Offensivstars und zugleich der späte Führungstreffer für RWE. Pronichev und Seidemann waren erst neun Minuten zuvor in die Partie gekommen. Letzterer legte eine Zeigerumdrehung später nach, vollstreckte nach Zuspiel in den Lauf in bekannter Manier zum 2:0!

Doch wer nach dem Tor in das Gesicht von Seidemann schaute, wusste, dass der Bankplatz ihm gar nicht schmeckt. Sein Trainer sah das anders, betonte die Wichtigkeit, "enge Spiele hinten raus mit Wechseln zu entscheiden".

Und das Schicksal Seidemanns wird in den nächsten Wochen wohl so einigen RWE-Stars widerfahren. Beispiel Freitagabend: In Keliano Tavares (21) und Erik Weinhauer (22) schafften es zwei Stammspieler vergangener Rückrunde nicht mal ins Aufgebot, auch die Neuzugänge Natanas Zebrauskas (21) und Michael Seaton (27) fehlten.

Das muss nicht immer Leistungsgründe haben, sondern hängt auch mitunter mit der U23-Regel zusammen: Pro Spiel müssen vier U23-Talente auf dem Spielberichtsbogen stehen.