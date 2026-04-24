Knallhart-Entscheidung beim CFC! Neun Spieler müssen gehen, darunter auch Kapitän Müller
Chemnitz - Der Chemnitzer FC verpasst zum dritten Mal in Folge das Finale des Landespokals. Was den Rekordsieger - zwölfmal ging der Pott nach Chemnitz - besonders ärgert: In den vergangenen beiden Jahren scheiterte der Fußball-Regionalligist daheim jeweils mit 0:2 am Erzrivalen FC Erzgebirge Aue.
Die bittere Niederlage wirkt nach. Und sie hat für die Hälfte der Mannschaft Konsequenzen! "Unsere Leistung im Halbfinale war leider nicht gut genug, um einen nicht guten Gegner zu bezwingen. Das ist das, was am meisten weh tut. Dieses 0:2 zu akzeptieren, fällt schwer. Und das wird auch noch eine Weile so bleiben", betonte Sportdirektor Chris Löwe (37), der auf der Spieltags-Pressekonferenz Cheftrainer Benjamin Duda (37) vertrat.
Der Fußball-Lehrer fehlte wegen eines privaten Termins. Duda steht am Sonntag im Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz wieder an der Seitenlinie.
Nach dem enttäuschende Pokal-Aus präsentierte Löwe am Freitag seine Streichliste. Die sollte eigentlich erst vor dem Zwickau-Heimspiel am 9. Mai veröffentlicht werden. Neun Spieler müssen gehen. Die größte Überraschung: Kapitän Tobias Müller (32).
Der aktuell verletzte Mittelfeld-Stratege spielte seit Sommer 2018 für die Himmelblauen. Zu den Gründen wollte sich Löwe nicht äußern: "Das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt."
CFC-Trainer Duda bleibt
Außerdem verlassen den CFC: Anton Rücker (25), Artur Mergel (28), Leon Damer (26), Niclas Erlbeck (33), Felix Müller (28), Niclas Walther (23) und Torhüter Daniel Adamczyk (23). Dario Gebuhr (22) kehrt im Sommer nach Ende des Ausleihgeschäfts zum Drittligisten Hansa Rostock zurück.
Kein Thema ist für Löwe eine Veränderung auf dem Trainerstuhl. "Ich sehe täglich, wie akribisch Benni arbeitet. Er bleibt an Bord, denn er ist nicht das Problem."
Chefcoach Duda war bei den CFC-Fans nach dem offensivschwachen Auftritt gegen den Schacht in die Kritik geraten. Löwe: "Für dieses Prestigeduell brauchst du keinen Trainer. Das mache ich als Spieler alleine mit der Unterstützung der 13.000 Chemnitzer im Stadion."
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg