Knallhart-Entscheidung beim CFC! Neun Spieler müssen gehen, darunter auch Kapitän Müller

Chemnitz - Der Chemnitzer FC verpasst zum dritten Mal in Folge das Finale des Landespokals. Was den Rekordsieger - zwölfmal ging der Pott nach Chemnitz - besonders ärgert: In den vergangenen beiden Jahren scheiterte der Fußball-Regionalligist daheim jeweils mit 0:2 am Erzrivalen FC Erzgebirge Aue .

Das war nicht vorherzusehen: Mittelfeld-Stratege Tobias Müller (32) muss den CFC verlassen. © Picture Point/Gabor Krieg

Die bittere Niederlage wirkt nach. Und sie hat für die Hälfte der Mannschaft Konsequenzen! "Unsere Leistung im Halbfinale war leider nicht gut genug, um einen nicht guten Gegner zu bezwingen. Das ist das, was am meisten weh tut. Dieses 0:2 zu akzeptieren, fällt schwer. Und das wird auch noch eine Weile so bleiben", betonte Sportdirektor Chris Löwe (37), der auf der Spieltags-Pressekonferenz Cheftrainer Benjamin Duda (37) vertrat.

Der Fußball-Lehrer fehlte wegen eines privaten Termins. Duda steht am Sonntag im Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz wieder an der Seitenlinie.

Nach dem enttäuschende Pokal-Aus präsentierte Löwe am Freitag seine Streichliste. Die sollte eigentlich erst vor dem Zwickau-Heimspiel am 9. Mai veröffentlicht werden. Neun Spieler müssen gehen. Die größte Überraschung: Kapitän Tobias Müller (32).

Der aktuell verletzte Mittelfeld-Stratege spielte seit Sommer 2018 für die Himmelblauen. Zu den Gründen wollte sich Löwe nicht äußern: "Das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt."