Niederlage für Ex-Präsidentin Polster! OLG erklärt Kündigung des CFC für rechtswirksam

Chemnitz - Überraschendes Ende eines jahrelangen Rechtsstreits und eine krachende Niederlage für Ex- CFC -Präsidentin Romy Polster!

Niederlage für Romy Polster! © Picture Point / Sven Sonntag

Das Oberlandesgericht Dresden hat am Mittwoch im Berufungsverfahren zum Cateringvertrag zwischen der Chemnitzer FC Fußball GmbH und der Polster Sport Catering GmbH das Urteil in zweiter Instanz verkündet.

In dem Verkündungstermin stellte der Vorsitzende Richter, Ulf Johannes Dieker, fest, dass die ausgesprochene außerordentliche fristlose Kündigung rechtswirksam war. Die Revision wurde nicht zugelassen.

Das Landgericht Chemnitz hatte die im August und September 2023 ausgesprochenen Kündigungen der Catering-Verträge im August 2024 für unwirksam erklärt.

"Wir vertreten eine andere Rechtsauffassung als das Landgericht und werden die Mitglieder unseres Hauptgesellschafters, dem CFC e.V., in die nächsten Schritte einbinden, um das weitere Vorgehen auf die breitestmögliche Basis zu stellen", hatte CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand damals erklärt.

Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung stimmten die CFC-Mitglieder trotz des Kostenrisikos im September 2024 mit der überwältigenden Mehrheit von 93,38 Prozent für den Gang vor das Oberlandesgericht.

Dem OLG-Urteil gingen insgesamt drei Verhandlungstermine seit Dezember 2025 voraus, in denen unter anderem Zeugen beider Streitparteien gehört wurden.