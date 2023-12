Rückkehr zum CFC? Ex-Löwe Tallig noch auf Vereinssuche

Ex-CFC-Profi Erik Tallig zog vor dreieinhalb nach München. Hier hat er auch seine Freundin Luca-Marie kennengelernt. © privat

Vor dreieinhalb Jahren hatte das himmelblaue Eigengewächs seine Heimatstadt verlassen. Nach dem bitteren Drittliga-Abstieg heuerte der Offensivmann beim TSV 1860 München an.

"Ein cooler Verein. Ich hatte eine sehr schöne Zeit. In München habe ich auch meine Freundin Luca-Marie kennengelernt", sagt der 23-Jährige. Tallig wurde bei den Löwen auf Anhieb Stammspieler. 89-mal stand er für die Sechziger in der 3. Liga auf dem Platz. Er erzielte sechs Tore. Sein letztes Anfang Februar beim 2:2 in Oldenburg. Einen Monat später war Schluss.

Beim Spiel-Ersatztraining zog sich der Chemnitzer eine schwere Knieverletzung zu: "Das war am 5. März 2023. Ich war im Vollsprint und bin im Rasen hängengeblieben. Das vordere Kreuzband und das Innenband im rechten Knie waren gerissen." Tallig musste nicht nur monatelang pausieren, sondern stand ab 1. Juli auch ohne gültiges Arbeitspapier da. Sein Dreijahresvertrag bei 1860 war ausgelaufen.

Jetzt ist wieder Licht am Ende des Tunnels. Die Reha hat er gut gemeistert. Beim CFC trainierte er einige Zeit mit. "Dann kam leider der Wintereinbruch, die Mannschaft wich auf Kunstrasen aus. Da war mir das Risiko für mein Knie etwas zu groß."

Wenn die Jungs von CFC-Trainer Christian Tiffert Anfang Januar wieder loslegen, wird Tallig nicht mehr dabei sein: "Ich bin mit einigen Vereinen in Gesprächen und hoffe, dass zu Jahresbeginn eine Entscheidung fällt."